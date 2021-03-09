Актриса Елена Корикова поразила внешним видом

Актриса Елена Корикова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Елена Корикова давно переехала в Европу. В Черногории у звезды фильма "Барышня-крестьянка" роскошная вилла на берегу моря. Актриса почти не появляется в России, не даёт интервью и отказывается от съемок в телешоу. Да и в своем блоге крайне редко публикует свежие фото. Однако по случаю 8 марта знаменитость сделала исключение.

Елена Корикова разместила в блоге фото, на котором позирует с белым тюльпаном. "С праздником нас, девочки!", - подписала 48-летняя актриса яркий кадр.

Елена Корикова поздравила читательниц своего блога с 8 марта. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пораженные красотой кумира поклонники с восхищением обсуждают, как выглядит актриса. "Какая же вы красавица", "Стала еще красивее", "Необыкновенная", "Как вы хороши", "Будьте счастливы", "Шикарная женщина", - пишут фолловеры.

К слову, год назад Корикова сталкивалась с обвинениями в неудачной пластике. Якобы в погоне за молодостью артистка потеряла свою индивидуальность и красоту. Елена отрицала все хирургические вмешательства.

Отметим, летом 2019 года стало известно, что актриса тайно вышла замуж. Елена подтвердила эту информацию, дав редкий комментарий о личной жизни. Актриса носит кольцо на том самом пальце. Раскрывать имя своего избранника она не спешит. В прошлом актриса имела негативный опыт отношений, которые стали достоянием общественности, и теперь оберегает свое счастье от посторонних. Звезда признавалась, как некий влиятельный возлюбленный мстил ей. Обиженный ухажер на протяжении долгого времени портил ей карьеру.