Решил забрать все: вдовец Валентины Легкоступовой разыскивает ее имущество

яхтсмен штурмом взял пустующую квартиру Легкоступовой - просто сменил замки и заселился Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Скандал в семье Валентины Легкоступовой не утихает даже спустя семь месяцев с ее смерти. Наоборот, градус повышается: вот-вот придется делить наследство артистки, и тут уж точно грянет война. Тем более, что из четырех наследников - дочери, сына, матери и вдовца Юрия Фирсова - последний оказался самым прытким и заявил свои права на нехитрое имущество жены. Более того: яхтсмен штурмом взял пустующую квартиру звезды - просто сменил замки и заселился, а теперь готовится выставить жилье на продажу. Родные Легкоступовой от таких выходок в шоке, ведь именно этого человека они считают главным виновником трагедии...

Особых богатств Валентина Легкоступова не нажила: квартира на окраине Москвы стоимостью около 8 млн рублей, кредитная иномарка и дача за городом, которую незадолго до смерти знаменитая хозяйка пыталась продать за 10 миллионов, - вот и все ее наследство. Впрочем, вдовец считает, что в этом списке есть что-то еще: как выяснила "КП", сейчас имущество покойной разыскивает нотариус.

- Да, Юрий Фирсов заселился в квартиру Валентины: он законный наследник и пришел на свою жилплощадь. Говорили, что он уже выставил жилье на продажу, но это не так: он просто не вправе это сделать, - рассказала kp.ru адвокат яхтсмена Валерия Макарова. - Для этого Юрию сначала надо заключить мировое соглашение с другими наследниками и тогда уже после продажи делить на четверых полученные деньги. Ну а если остальные члены семьи будут против расстаться с имуществом, они должны будут выплатить вдовцу положенную компенсацию (около 2 млн рублей. - Ред.).

- Что еще хочет получить Фирсов? - уточнила "КП".

- 1/4 квартиры, 1/4 машины, свою долю авторских прав... На загородный дом он пока не претендует, потому что на него наложено ограничение - никакие сделки совершать нельзя. Дело в том, что второй муж Валентины подал иск и будет теперь делить это имущество, как нажитое в браке. Ну а все остальное мы будем искать. Сейчас нотариус этим занимается: собирает информацию обо всем имуществе артистки.

- Раньше вдовец говорил, что свою долю наследства отдаст сыну Валентины...

- Он отдаст! Но так положено: сначала наследство надо получить...

- И что дальше? Возможно ли перемирие в этой семье?

- Да Юрий много раз предлагал детям Валентины перемирие. И я думаю, что в конце концов все они помирятся и будут жить счастливо. Мы с Сергеем Жориным уже обсудили, что надо бы всем собраться и просто поговорить. Так что первый шаг сделан.

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