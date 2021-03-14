Что случилось с Машей Малиновской: "Плохо выгляжу, сильно располнела"

Маша Малиновская переживает непростые времена. Телеведущая сильно поправилась и готовится к новой пластической операции. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Маша Малиновская переживает непростые времена. Телеведущая сильно поправилась и готовится к новой пластической операции. Кроме того, в последнее время ходят упорные слухи, что у теледивы перестал закрываться рот.

Маше Малиновской не привыкать к нападкам хейтеров. Все грязные инсинуации в свой адрес она категорически отвергает. "У меня рот прекрасно закрывается. На последних фотографиях плохо выгляжу из-за того, что я сильно располнела. На сегодняшний день вешу на десять килограммов больше положенного. Поймите, я сейчас толстая", - решилась на откровение блондинка.

Маша последние несколько лет весила 56 килограммов. А на данный момент - 66-67 килограммов. "Мне нужно похудеть, чем я сейчас усиленно и занимаюсь. Сижу на диете, ничего вредного себе не позволяю. Я перестала есть молочные продукты вообще. Молоко пью исключительно безлактозное, сыр - тоже. В моем рационе в основном овощи и рыба", - делится она.

Маша поправились не из-за стресса. "Просто разъелась. Как-то расслабилась и сама не заметила, как появились лишние килограммы. Знаете, на самом деле хорошо, что все говорят, что я толстая и у меня не закрывается рот. Это меня очень мотивирует. Меня активно критикуют. Я прочитала несколько сообщений, потом посмотрела на свои последние фотографии и подумала: «Действительно, выгляжу ужасно. Маня, ты расслабилась. Срочно возьми себя в руки!»", - цитирует ее Собеседник.Ru.

Что касается пластики, то в последнее время Маша удалила гель из губ, уменьшила грудь и сейчас снова собирается ложиться под нож хирурга. "Хочу подкорректировать форму груди. Мне предстоит вторая операция по уменьшению груди. Последний раз, когда я ее делала, меня очень сильно порезали. Я бы даже сказала, изуродовали мою грудь. Это видно даже в те моменты, когда я в одежде. На данный момент у меня одна грудь больше другой. Смотрится некрасиво. Иду к хирургу уже на днях", - сообщила Малиновская.

Маша неоднократно делали пластические операции. Но никогда не подсчитывали их количество. Перед каждым новым хирургическим вмешательством она всегда очень волнуется. "Все-таки наркоз… Очень надеюсь, что сейчас хирурги сделают все как надо и я останусь довольна результатом. Я удалила не только гель из губ, но и сосуды на лице… Сейчас я борюсь с возрастными изменениями. Мне делают биоревитализацию, ботокс...", - резюмировала блондинка.