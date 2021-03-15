Родная сестра Ирины Алферовой умирала страшной смертью

Ирина Алферова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Ирина Алферова 13 марта 2021 года отпраздновала 70-летие. Народная артистка по-прежнему с аншлагом выступает в театре, ее обожают миллионы россиян. Но жизненный путь звезды полон трагедий.

Ирина Алферова родилась в Новосибирске в семье, далекой от актерской профессии. Ее родители прошли войну, потом работали адвокатами. Папа актрисы Иван Кузьмич умер в 1981 году, а мама Ксения Архиповна жива. У Алферовой была старшая сестра Татьяна. Она, как и родители, стала адвокатом. Была всего на год старше своей знаменитой сестры. Но умерла в самом расцвете сил. Женщине было всего 47 лет. Ее сын Александр остался сиротой. Мальчика воспитала Ирина Ивановна, как родного.

Помимо дочери Ксении и племянника актриса вырастила еще и детей своего третьего мужа - Анастасию и Сергея. С актером Сергеем Мартыновым актриса познакомилась через два года после свадьбы с Александром Абдуловым. В 1978 году в Минске на пробах к телефильму "Братья Рико" она первый раз увидела статного красавца. Но тогда ее сердце принадлежало Александру Гавриловичу.

"В следующий раз мы с Сергеем увиделись лет через семь на озвучивании моей первой зарубежной ленты - венгерского фильма «Волшебник Лала», где я играла главную роль. Я очень обрадовалась нашей встрече. Сереже все радовались - ведь он не только безусловно красив, обаятелен, в нем чувствуется настоящий мужчина - сильный, заботливый, добрый", - приводит слова звезды "Экспресс газета".

В 1991-м она пересеклась с Мартыновым на съемках картины "Звезда шерифа". Актер тогда был женат. Его супруга-юрист уехала по контракту работать в Лондон, артист должен был поехать за ней. "Так получилось, что до встречи с Сергеем у меня никогда не было человека, с которым я могла бы поговорить по душам. А с ним вдруг заговорила. Вечерами он сидел рядом со мной и слушал… Окружил такой защитой, заботой и любовью, о которой я и мечтать не могла. Мы безумно влюбились друг в друга. Но я отдавала себе отчет в том, что у Сергея семья, что, возможно, он уедет за границу, в глубине души готовила себя к тому, что мы расстанемся… Бог все-таки наградил меня счастьем - жить вместе с этим мужчиной", - говорила Алферова.

Но вскоре после свадьбы с Мартыновым в семье знаменитости случилась беда. Ее старшая сестра Таня, работающая адвокатом в Новосибирске, начала прикладываться к бутылке. Клиенты у нее были непростые, женщина жила в стрессе. Вот и расслаблялась, как могла.

Люди из ее окружения утверждают, что за два года до смерти Татьяна стала попросту спиваться, много курила. Знаменитая сестра изо всех сил пыталась наставить женщину на путь истинный, но тщетно.

Ко всему прочему, в то время на хрупкие плечи Ирины Ивановны легла забота о неожиданно осиротевших детях ее нового супруга. В Лондоне скончалась бывшая жена Мартынова. Актер забрал двоих детей в Москву. К счастью, подростки Настя и Сережа, потеряв мать, подружились с мачехой.

А потом актриса получила ужасное известие о том, что ее сестра умирает в муках на больничной койке. Страшный диагноз звучал как приговор - у Татьяны был запущенный цирроз печени.

Татьяну Алферову похоронили в сентябре 1997 года на Заельцовском кладбище Новосибирска. Там покоятся ее родная тетка и отец. Алферова приняла решение забрать племянника к себе в Москву. "Саша из наших детей оказался самым трудным. У моей сестры была тяжелая жизнь, а у него - трагическое детство", - говорила знаменитость.

Сейчас Александру Алферову 34 года. Он работает в строительной компании, до сих пор не обзавелся своей семьей и обожает приемную маму.

Сама Ирина Ивановна очень дорожит своей семьей. "Я боюсь даже думать, что могу потерять своего мужа Сергея. Хочу много замечательных ролей. Мечтаю, чтобы Ксюша была счастлива, вместе с Егором, воспитывая дочку Дуняшу. И чтобы Настя, Сережа и Саша достигли тех высот, которые сами для себя наметили. Всем сердцем желаю, чтобы мои родные и близкие были здоровы", - резюмировала она.