История Меган Маркл: Обвинив Букингемский дворец в расизме, американка только сделала королевскую семью популярней

Герцогиня Сассекская Меган Маркл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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«КРОВАВЫЕ СЕРЬГИ»

Нетрудно было догадаться, что в интервью Опре Уинфри герцогиня Сассекская будет жаловаться на британскую прессу. Бульварные газеты решили нанести упреждающий удар.

Читателям сообщили, что Меган Маркл надевала «кровавые серьги», которые подарил ей на свадьбу наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Принца подозревают в причастности к гибели журналиста Джамаля Хашогги, критиковавшего руководство Саудовской Аравии.

Убийство произошло 2 октября 2018 года в Турции, в саудовском консульстве в Стамбуле. Тело Хашогги расчленили и уничтожили. По данным ЦРУ, Мухаммед бин Салман лично отдал распоряжение о ликвидации журналиста.

«Кровавые серьги» видели в ушах Меган Маркл три недели спустя, 23 октября, в ходе визита герцога и герцогини Сассекских на Фиджи. Представители Меган заявили, что в тот момент она не знала о подозрениях в отношении саудовского принца. Однако из «хорошо осведомленных источников» газетам стало известно, что сотрудники аппарата Букингемского дворца рекомендовали ей не надевать серьги, но она не послушалась.

Прошлись и по личным качествам герцогини. Грубая она. Хамила прислуге. А Гарри во всем потакает Меган, и за это во дворце его прозвали «Заложником». Говорят, что Кейт Миддлтон даже сделала ей замечание: нельзя так обращаться с людьми. Ты не в Америке, моя дорогая.

Антиамериканские настроения в Британии существуют. Можно любить их фильмы и музыку, но из этого не следует, что надо любить весь народ. Даже во время Второй мировой войны, когда на британской территории находились американские войска, такие чувства были широко распространены.

Хорошо помнят в Британии короля Эдуарда VIII, который в 1936 году отрекся от престола, чтобы жениться на американке Уоллис Симпсон. Вот почему некоторые британцы скептически относились к браку Гарри и Меган, с самого начала ждали какой-нибудь гадости. И дождались.

Интервью Сассекских Опре Уинфри произвело мощнейший эффект Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОТМЕНИТЬ МОНАРХИЮ

Интервью Сассекских Опре Уинфри произвело мощнейший эффект. Подобного кризиса британская монархия не знала с 1997 года, когда погибла принцесса Диана. В телевизоре — и в США, и в Британии - сразу появились американские борцы за равноправие негров, которые обвиняли королевскую семью в расизме. Оживились британские республиканцы, требующие отменить монархию.

А потом стали разбираться. Большое недоверие вызвало заявление Меган Маркл о том, что она не знала, в какую семью входила. То есть она ничего не слышала про Диану, про ее проблемы? И сын Дианы, принц Гарри, ничего не рассказывал?

Заметили расхождения в версиях Гарри и Меган о некоем члене королевской семьи, который якобы поинтересовался, какого цвета будет их ребенок. Услышав об этом, Опра Уинфри театрально раскрыла рот от удивления.

Ничего особенного, говорили люди, состоящие в смешанных браках. Мы тоже гадали, каким будет ребенок. Как все родители обсуждают, какого цвета будут у него волосы и глаза. Нет тут никакого расизма. Даже если есть — ну и что? - наверняка думали другие, правда, боялись об этом громко сказать. Разве это повод отменять монархию?

Заметили расхождения в версиях Гарри и Меган о некоем члене королевской семьи, который якобы поинтересовался, какого цвета будет их ребенок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Британии изучили каждое слово из этого интервью. Большинство британцев пришли к выводу, что Меган либо сознательно врет, либо у нее тараканы в голове, и она понятия не имеет, о чем говорит. Как сказал известный журналист Пиэрс Морган, «я не поверил бы ей, если бы она зачитала мне прогноз погоды».

Морган резко раскритиковал Сассекских в своей программе «С добрым утром, Британия», после чего Меган Маркл пожаловалась на него руководству телеканала Ай-ти-ви. Он отказался извиняться и ушел из программы. Рейтинг передачи рухнул, она моментально потеряла сотни тысяч зрителей. Курс акций телекомпании также упал. В интернете появилось сразу несколько петиций с требованием вернуть Пиэрса Моргана, которые подписали более 250 тысяч человек.

В Америке Меган считают борцом за права чернокожих. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах Меган Маркл нашла доброжелательную аудиторию, поскольку американцы воспринимают эту историю как мыльную оперу и не переживают по поводу того, сказала она правду или нет. Ее коммерческий бренд сильно вырос в цене. Меган и Гарри вошли в круг богатых американских либералов типа семейства Клинтонов, Барака и Мишель Обамы, актеров, спортсменов и телезвезд. Певица Бейонсе поблагодарила герцогиню Сассекскую за «смелость и лидерство». Поползли слухи о том, что Меган может выставить свою кандидатуру на президентских выборах от демократической партии.

В Британии уровень популярности Сассекских достиг нового дна. Люди понимают, что Меган продвигает свой бренд за счет репутации королевской семьи и всей страны. Все негативные стереотипы об американцах — агрессивность, бесцеремонность, жадность — нашли воплощение в интервью Меган Маркл.

Сасскеские ушли из королевской семьи, громко хлопнув дверью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мало кто в Британии хочет американизации политической жизни. Комментарий известного журналиста Питера Хитченса по поводу интервью Меган и Гарри был озаглавлен так: «Отменить монархию? Да, если вы хотите, чтобы мы были как Северная Корея… или США».

Британские патриоты призвали народ сплотиться вокруг королевы. На фоне Сассекских еще привлекательней стали выглядеть герцог и герцогиня Кембриджские. Вместе с Елизаветой II принц Уильям и Кейт Миддлтон входят в первую тройку самых популярных членов королевской семьи.

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