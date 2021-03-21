За десять лет в тюрьму угодили 14 российских губернаторов: станет ли Иван Белозерцев следующим

Глава Пензенской области задержан по подозрению во взяточничестве. Фото: СК России

В воскресенье, 21 марта, стало известно о задержании главы Пензенской области Ивана Белозерцева. Его подозревают во взяточничестве. Дело громкое, но далеко не первое в среде губернаторов.

Как-то председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал задержание российских губернаторов Александра Хорошавина, Вячеслава Гайзера, Никиты Белых примерами "грамотной работы" следователей. Но через жернова Главного управления по расследованию особо важных дел СК России прошли и другие руководители российских регионов, которые позволили себе мздоимство. И не только взятки...

В прошлом году губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств двух бизнесменов и исчезновении третьего в начале 2000-х. За последние 10 лет Фургал стал 14-м главой региона, который угодил в тюрьму. Давайте вспомним остальные имена.

2011 г. - губернатор Тульской области Вячеслав Дудка (отбыл 9,5 лет колонии за взятку в 40 миллионов рублей за выделение предпринимателю земли под гипермаркет.)

2014 г. - губернатор Новосибирской области Василий Юрченко (отбыл 3 года условно за торговлю федеральной землей, сначала инкриминировалась взятка 18 миллионов рублей, но не смогли доказать.)

2014 г. - губернатор Брянской области Николай Денин (отбыл 4 года колонии за выделение 22 миллионов рублей семейной птицефабрике.)

2015 г. - губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин (отбывает 13 лет колонии строго режима и штраф 500 миллионов за взятки на общую сумму в 522 миллиона рублей в компании зампреда правительства, министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия региона.)

2015 г. - глава Республики Коми Вячеслав Гайзер (отбывает 11 лет колонии за создание преступной группы для хищения акций птицефабрики в которые вложили 3,5 миллиарда рублей из фонда поддержки инвестиционных проектов).

2016 г. - глава Республики Коми Владимир Торлопов (отбывает 6,5 лет колонии за создание преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.)

2016 г. - губернатор Кировской области Никита Белых (отбывает 8 лет колонии строгого режима за взятки на сумму более 50 миллионов рублей за покровительство в вырубке леса.)

2017 г. - губернатор Челябинской области Михаил Юревич (скрылся от следствия в Израиле, замечен в Великобритании после получения 26 миллионов рублей в виде взятки от министра здравоохранения региона.)

2017 г. - глава Удмуртской Республики Александр Соловьев (освобожден 18 марта 2021 из мест заключения по тяжелой болезни, после того как был приговорен в 2020 году к 10 годам колонии со штрафом 275 миллионов рублей за взятки от компании, которой он дал лицензии на строительство мостов у города Камбарки.)

2017 г. - глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов (24 февраля 2021 года приговорен судом к 13 годам колонии строго режима за получение 235 миллионов рублей за покровительство при выплате средств господдержки для крупного агрохолдинга и хранение боеприпасов.)

2018 г. - губернатор Еврейской автономной области Александр Винников (дело отправлено на пересмотр после приговора, ранее получил 4 года условно за лоббирование интересов частной компании - уговаривал начальника Управления здравоохранения области закупить оборудование для онкологического диспансера по завышенным ценам.)

2019 г. - губернатор Ивановской области Павел Коньков (находится под домашним арестом, подозревается в растрате 700 миллионов бюджетных рублей, которые нашли на подставных счетах.)

2019 г. - бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев (1991-2009 г.г.) (17 февраля 2021 г. получил 5 лет условно за хищение 7,5 миллионов рублей у ПАО "Роснефть".)

2020 г. - губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (находится под следствием по подозрению в заказных убийствах, которые произошли 15 лет назад.)

Вот такой немаленький список руководителей регионов, которые пренебрегли доверием президента России, похоже пополнит Иван Белозерцев.

Кстати, большинство арестованных губернаторов свою вину в суде так и не признали. Они были изобличены только благодаря работе следствия. Отметим, что СК России удалось не только доказать их вину в суде, но и вернуть в казну государства десятки миллиардов рублей.