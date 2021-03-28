Владимир Путин о прививке от коронавируса: Если не хотите болеть, лучше вакцинироваться

По словам президента, ему ввели одну из трех российских вакцин, но какую именно, знает только он сам и его врач Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как уже писала «Комсомольская Правда», во вторник, 23 марта, Владимир Путин присоединился ко многим россиянам и также сделал прививку от коронавируса.

Почему президент не прошёл вакцинацию в присутствии журналистов и под камеры, как поступили многие мировые политики? Отвечая на этот вопрос в интервью (оно вышло в воскресенье, 28 марта) Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», президент по сути повторил уже однажды сказанное:

- Ну, мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет.

Путин особо подчеркнул, что даже если процедура проходит в присутствии фото- и видеооператоров, в самом шприце может быть что угодно:

- Ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же не сложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно - кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок... Я шучу, конечно, ну просто витамины. Ну, это несерьезно, на мой взгляд.

Президент подтвердил, что после вакцинации чувствовал небольшой дискомфорт, но это был единственный побочный эффект.

- Утром проснулся после прививки, как мне показалось, немножко поламывает, - поделился Владимир Владимирович. - Взял градусник, температуру измерил - температура нормальная.

Путин также отметил, что трое суток после прививки («Комсомольская правда» рассказывала об этом со слов Дмитрия Пескова) воздерживался от занятий спортом, только принимал контрастные ванны.

По словам президента, ему ввели одну из трех российских вакцин, но какую именно, знает только он сам и его врач. Путин сказал, что никому не сообщал название препарата, его не знают ни вице-премьер Татьяна Голикова, ни глава Роспотребнадзора Анна Попова.

А отвечая на вопрос - когда в России могут быть сняты ограничения в связи с пандемией, президент предложил «послушать специалистов», которые говорят о том, что ограничения можно будет снимать «после того, как будет создан популяционный иммунитет».

- Для того чтобы это произошло, - сказал Путин, - нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если массовая вакцинация пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета, мы достигнем, должны достигнуть такого показателя.

Путин также считает, что вакцинация от COVID-19 в настоящее время является нужным и даже «необходимым делом».

Президент дал такой совет: если человек не хочет болеть и иметь тяжелые последствия после заболевания, то лучше вакцинироваться.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ О НАШИХ ВАКЦИНАХ

- ...Это надо, чтобы каждый человек для себя принял такое решение (о вакцинации. - А. Г.), поговорил с врачом, со специалистом. В принципе, можно сделать любую (прививку, с использованием любой вакцины. - А.Г.), любую из них, они на уровне находятся самых лучших мировых образцов, я думаю, самые лучшие сегодня, на сегодняшний день... Наши вакцины, уверенно это говорю, они самые лучшие по всем основным трём показателям. Они все примерно по своим качествам одинаковые. Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче.

- По-моему, что касается наших прививок, у них и противопоказаний-то никаких нет. Я знаю, знаю точно совершенно, что прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют. Я не знаю, во всяком случае мне не известно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин.

НАША СПРАВКА

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19 - это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".