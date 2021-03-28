Знак примирения или признание важности: почему Байден пригласил Путина на саммит по климату

Президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров принять участие в виртуальном саммите по климату, который он собирается организовать в конце апреля. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров принять участие в виртуальном саммите по климату, который он собирается организовать в конце апреля. Среди тех, кому направлены приглашения, - президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзяньпин. «Да, они в списке (участников. - Ред.), хотя я пока не звонил им», - сообщил журналистам хозяин Белого дома.

Напомним, что полторы недели назад Байден довел до абсолютного дна отношения с Россией, назвав в публичном интервью Путина «убийцей» и пригрозив, что Россия «заплатит за вмешательство в президентские выборы в США, если оно подтвердится».

В Москве пока никак не отреагировали на приглашение из Вашингтона. В Белом доме тоже не знают, что ответят из Москвы и Пекина (с которым Штаты тоже успели сильно разругаться). «Учитывая, насколько важен этот вопрос для всего мира, мы должны быть готовы вести переговоры об этом на высоком уровне», – заявил агентству АP один из сотрудников администрации США.

Что стоит за этим жестом Байдена - стремление как-то примириться с Москвой или понимание того, что без России и Китая глобальные проблемы с климатом не решить?

Американист Михаил Таратута, например, склонен считать, что «приглашение на переговоры звучит как некоторое извинение в связи с инцидентом, который имел место раньше». Однако эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов полагает, что жест Вашингтона - «это, скорее, подтверждение установок Байдена, который готов привлекать Россию и Китай по мере необходимости. Там, где он считает, что эти страны являются частью решения проблемы, он готов сотрудничать».

Если Владимир Путин решит участвовать в саммите, то Россия, по мнению Кортунова, должна придерживаться собственной позиции: «То обстоятельство, что инициатива исходит от Соединенных Штатов, не означает, что они являются безусловным лидером глобальной «зеленой» повестки и будут определять правила игры».