В бой с Манижей вступил Совет Федерации: Первый канал отвечает Валентине Матвиенко, намекнувшей на фальсификацию выборов

Вокруг поездки певицы Манижи на Евровидение продолжаются жаркие споры. Фото: Олег ЗОЛОТО

Воистину: нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.

Мог ли знать Михаил Лермонтов, когда писал про то, как смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий, что станет буревестником бури, поднявшейся после отбора певицы Манижи на «Евровидение-2021»? Американский новеллист Шервуд Андерсон, выпустивший сборник блестящих рассказов «Кони и люди», и тем более не предполагал быть причастным к разборкам, в которых музыка, статья 282 УК РФ, русофобия, конкурс песни, шовинизм варятся в одном компоте.

Казалось бы, скандал с песней Russian Woman, которую Манижа все еще планирует исполнить на «Евровидении-2021» в Роттердаме, поутих — Следственный комитет не разглядел в композиции намеков на экстремизм и разжигание национальной вражды. Но не тут-то было. Пришла беда, откуда не ждали. Зычный голос Манижи Хамраевой докатился и до верхней палаты российского парламента. В набат ударила Елена Афанасьева — сенатор РФ от Оренбургской области, представитель ЛДПР и член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

— Конечно, «Евровидение» превратилось в конкурс, как бы это помягче сказать, для людей с необычной внешностью и некими пристрастиями, — сообщила Афанасьева, подчеркнув, что выступление проводит от лица российских граждан. — Людям с хорошими вокальными данными туда уже дорога практически закрыта. Откровенно сказать, многих россиян удивил выбор исполнительницы. Не ее национальность, даже не ее внешность, а песня. В регионах удивлению предела нет. Присутствует непонимание, что за такой троллизм в отношении наших женщин? Что это вообще было? Смысл в песне отсутствует. Кому мы потакаем? Какие ценности продвигает наше телевидение? Может быть пригласить представителей Первого канала к нам на день регионов, чтобы они посмотрели, что такое русская душа? О наших русских женщинах поют другие женщины: Гвердцители, Толкунова, великая Зыкина. Когда слышим песню «Оренбургский пуховый платок», мурашки идут по коже. Вот мы какие, русские женщины! Добрые, гордые, можем и врагу отпор дать. Всем, кто организовывает это событие, мне кажется, надо подумать над тем, чтобы сменить название песни. Это какое-то хулиганство и, извините меня, недалекость, что ли.

Сенатор Елена Афанасьева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Коллеги Афанасьевой переговаривались и радостно смеялись во время обсуждения серьезной темы. А ведь веселого мало. Из песни, как известно, слов не выкинешь. Но можно ли сменить название? Отвечая на мощный монолог Афанасьевой, Валентина Матвиенко без доли иронии заговорила про фальсификацию голосования на Первом канале.

— Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую, — вдруг посоветовала Матвиенко. — Это кони, люди какие-то (намек на то, что все смешалось в песне Russian Woman, где есть куплет на русском и английском языках и подчеркнуто нелинейная структура нарратива — Авт.), вообще какой-то бред! Я не понимаю, что это такое? О чем это?

Мысль Валентины Ивановны мгновенно подхватил и развил Максим Кавджарадзе, представитель Липецкой области.

— Вообще-то таких песен очень много, это разлагает нашу молодежь, — отметил сенатор. — У нас идет прям нецензурная брань конкретно в этих песнях (в песне Russian Woman Манижи ни одного матного слова нет — Авт.). И никто на это не ставит «стоп». Если раньше хоть какая-то цензура была, то сейчас все отвернулись.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После такого напора Валентина Матвиенко попросила Елену Афанасьеву выяснить у Первого канала механику СМС-голосования за Манижу.

— Запросите процедуру голосования, — поручила спикер. — Как проходит это? Как-то все очень странно. Мягко говорю. Спасибо.

Первый канал, однажды уже расследовавший накрутки в голосовании детского «Голоса», прозрачности не испугался. И тут же дал положительный ответ, опередив запрос сенатора Афанасьевой.

— Песня для Евровидения была выбрана с помощью зрительского голосования, — сказано в сообщении пресс-службы Первого канала. — За ходом голосования наблюдала компания Ernst&Young (не имеющая отношения к Константину Эрнсту — Авт.), которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора. Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании.