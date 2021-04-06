"Пролежни на ногах воспалились": бывшая жена Андрея Аршавина не может ходить

Алиса Казьмина прикована к постели Фото: СОЦСЕТИ

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина из-за аутоиммунного некроза не может ходить. Неизлечимое заболевание, которое повреждает стенки кровеносных сосудов и приводит к разрушению тканей, до неузнаваемости изменило Алису Казьмину.

Беда пришла в дом бывшей жены Андрея Аршавина весной 2020 года. Алиса Казьмина простудилась, занималась самолечением. В какой-то момент у многодетной мамы развился стафилококк. 38-летнюю женщину экстренно прооперировали. Сейчас ей нужна пластическая операция, так как ее лицо изуродовано недугом.

Последние новости о состоянии бывшей жены Аршавина подписчики стараются узнать из первых уст, оставляя вопросы о самочувствии под публикациями Алисы. Женщина честно признается, что дела ее плохи. Она по-прежнему испытывает сильную слабость.

Алиса в настоящее время находится в больнице. Она сильно похудела, пьет и ест через трубочку. Вставать с кровати не может. "Пролежни на ногах воспалились. Без помощи ходить не могу", - сообщила Казьмина.

Алиса в настоящее время находится в больнице. Фото: Россия 1

По словам Алисы, сначала ее постиг аутоиммунный процесс, а потом и сепсис. "Я тяжело больна и пластику не делала. Меня все устраивало в моем носе… Это всего лишь болезнь. Тяжелая, но болезнь. Не карма, не бумеранг", - заверила бывшая избранница футболиста.

В свою очередь, мама Аршавина уверена, что экс-невестка "отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом". Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы. Не я - провидение", - делилась Татьяна Ивановна.

Она признается, что уже давно не верит ни одному слову Казьминой. Аршавина также назвала причину, по которой у Алисы изуродовано лицо. "Она идет на любые уловки, придумывает всевозможные болезни. У нее была неудачная пластика носа, которая привела вот к такому исходу. Человек вообще всегда сам виноват в своих бедах. Она не бедная, как прикидывается, она богаче, чем вы, чем я и чем большинство людей, но продолжает давить на жалость. Андрей отправляет ей такие алименты, что она на них могла бы снять любую квартиру, и жить прекрасно. На деньги, которые у нее есть, она также может купить любое жилье", - поведала женщина.