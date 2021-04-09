Дом за 400 млн, 250-метровая квартира в Москве и вилла в Болгарии: вдова Николая Караченцова еле сводит концы с концами

Людмила Поргина с мужем. Фото: Нина ЦВЕТКОВА

Вдова Николая Караченцова рассказала, на какие деньги живет. После смерти знаменитого супруга Людмила Поргина обосновалась на подмосковной вилле ценой 400 миллионов рублей. В собственности 72-летней актрисы также находится роскошная 250-метровая квартира в Москве и особняк в Болгарии. При этом пенсионерка испытывает серьезные денежные затруднения. Она заявила, что буквально еле сводит концы с концами.

"Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это", - сокрушается вдова Николая Караченцова.

Людмила Поргина призналась, что если бы не деньги, которые она получает от сдачи в аренду недвижимости, то ей пришлось бы совсем туго. "Я живу на эти деньги, а так бы давно умерла от голода", - поведала артистка в программе "Хватит слухов!" на ТВЦ.

Двухэтажный особняк в элитном поселке близ природного парка "Лосиный остров" стал пристанищем для вдовы знаменитого актера после его смерти. Вместе с артисткой на вилле живут сын с женой и детьми. А еще есть шесть кошек, собака и попугаи, которые также постоянно требуют внимания, не говоря уже о приличных суммах на питание и уход.

Когда Николай Петрович был жив и тяжело болел, супруга много лет посвящала себя уходу за ненаглядным мужем. Директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил, что в течение 15 лет Караченцов с Поргиной получали 200 тысяч рублей в месяц. Для руководства театра это было делом чести. "Потому что Караченцов - это уникальное явление природы, потрясающий артист, любимец публики", - говорит Варшавер.

Сейчас пенсия заслуженной артистки со всеми надбавками составляет около 53 тысяч рублей, а ей хотелось бы получать 150 тысяч. При этом Людмила Андреевна участвует в телешоу. Правда, актриса уверяет, что участие в программах не пополняет ее бюджет. Мол, туда она ходит ради общения и эмоций.

Сейчас энергичная женщина мечтает о модных очках, шляпках и поездках по миру. Ведь она привыкла регулярно выезжать за границу. "Первая в моем списке стран - Италия. А уже после - Болгария, где нам с Колей наш сын построил дачу", - признавалась актриса.