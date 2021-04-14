Надо притормозить: Что заставило Байдена позвонить Путину

Байден второй раз позвонил Путину Фото: REUTERS

Недавняя беседа в Нью-Дели Сергея Лаврова и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри (видного представителя Демпартии, который сам однажды участвовал в гонке за Белый дом), которые «совершенно случайно» поселились в одном и том же отеле, закономерно дала основание для прогноза: погода в российско-американских отношениях вот-вот начнет меняться. Уж если встретились случайно давно знающие друг друга политики (Керри был госсекретарем в администрации Обамы), то проблема вызрела до предела.

Правда, после той «случайной» встречи жесткости в заочном диалоге Москвы и Вашингтона только прибавилось: из давно тлеющего внутриукраинского кризиса вдруг стали разжигать чуть ли не пожар новой мировой войны. Прямо ристалище сотворили: ну, кто кого? Главная роль, как и положено, у профессионального актера Зеленского. И он старался, оказавшись на авансцене международной политики, нагнетал страсти до стадии крещендо. И вдруг…

Рухнул занавес. Все телекамеры у него забрали те, кому и положено: Байден второй раз позвонил Путину. А ведь на месте Путина всего несколько дней назад был Зеленский - это ему сам Байден наконец-то позвонил! Целый час разговаривали!

Режиссеры мировой политики, действительно, весьма озадачили некоторых актеров, уже «вошедших в образ» отведенной им роли. Но это воля режиссера - менять, по ходу пьесы, ее содержание и даже актеров.

А содержание теперь не предусматривает, что фатальное столкновение Запада с Россией из-за Украины предопределено. Эту сцену проиграли, еще раз убедились - не «катит». Москве и бицепсы свои военные показывали, и боевой политический раскрас демонстрировали, напрямую земляным червяком («убийцей») обзывали. А она - только огрызается. Свои бицепсы расчехляет, сама нарывается: отключайте, если хотите, от SWIFTа, без него проживем. Да еще и в сторону Пекина как-то пристально посматривает.

Поэтому на вопрос «Почему Байден опять позвонил Путину?» ответ такой: посчитал, что «отжал» от силового давления на него все, что мог. А дальше как жить, если всем очевидно, что Россию на карте ладошкой не прикрыть - без нее не решаются ни проблемы глобальной безопасности, ни стратегическая стабильность, ни мировой климат, ни острейшие вопросы по Сирии, Ирану и Афганистану. Короче, давайте разговаривать, публично уже поругались, берем паузу.

Американская пресса, и в этом ничего неожиданного нет, преподносит телефонный разговор лидеров двух стран как чуть ли не милость Байдена, снисходительно решившего все-таки «подключить» Путина к решению важнейших политических проблем. И даже «одарившего» его предложением в обозримой перспективе пообщаться лично. Ну а как еще они могли подать разговор лидера США, исключительной страны, светоча и гаранта мировой демократии, с врагом Америки и всего Запада, диктатором и лидером злобной агрессивной России (обойдемся без кавычек, потому что в американской прессе, обзывая нас, ими не пользуются)? Конечно, со стороны американцев это - уступка, дескать, ну давайте, можно попробовать и «поладить», как говаривал еще Трамп.

Пусть так, главное - внятный знак со стороны Вашингтона, что и в мировых, и в двусторонних делах с Москвой все же надо как-то взаимодействовать. До этого раздавалось другое: «Мы заставим их за это дорого заплатить!», «Россия ведет себя неприемлемо», «США не допустят… не позволят…»

С нашей стороны тоже есть критики: «Надо было Путину и трубку после слов Байдена об убийце не брать, как с ним после этого разговаривать можно?» Можно и нужно. И Путин, как мы помним, был готов к разговору с Байденом - публичному. Но тот верно оценил свои возможности и решил пообщаться по телефону.

Конечно, прошедший разговор двух лидеров - событие знаковое. Но подпрыгивать вверх от радости вслед за рублем не стоит. Слишком долго американцы буквально выжигали площадку российско-американских отношений, которая с таким трудом складывалась десятилетиями. Слишком упоенно они мазали нас своей пропагандистской грязью, чтобы доказать миру, что с нынешней Россией вести никаких дел нельзя. И добились своего: Москва с медицинским хладнокровием констатировала практическую смерть политических отношений с Западом.

Байден после звонка Путину не стал другим, не понял вдруг, как же он ошибался в России… Байден остался самим собой, просто он и те, кто его поддерживают (во всех смыслах) пришли к неизбежному выводу: надо притормозить, а то и так уже слишком далеко дело зашло. И это никак не отменяет новые санкции против нас и внешнеполитическую задачу нынешней администрации на постсоветском пространстве - максимально разрушить позиции России в соседних с ней странах. А в конце года он собирается созвать всемирный альянс «дружественных демократий», дружить которые будут исключительно против нас и китайцев.

Расслабляться не будем. Но хочется все-таки надеяться на позитив. Может, как-то наши отношения и нормализуются. И трудно удержаться, чтобы не вспомнить крылатую фразу одного из героев «Покровских ворот»: «Заметьте: не я это предложил!».

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