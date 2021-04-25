«Если кто и травит деда, так это Егор»: внучка модельера Вячеслава Зайцева во всех бедах винит его сына

Маруся Зайцева в 2017 году Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Скандал вокруг известного модельера Вячеслава Зайцева случился после истории с семьей Гарафутдиновых. Напомним, Галина и двое ее детей сделали из кутюрье, который много лет тяжело болен, звезду социальной сети Тик-Ток. Гарафутдиновых тут же обвини в черном пиаре, а единственный сын модельера, Егор Зайцев, заявил, что чужаки положили глаз на наследство его отца. Сам же модельер неожиданно для всех встал на сторону семьи Гарафутдиновых. Он даже нашел силы, чтобы прийти в студию Первого Канала, где назвал Галину и ее детей своими близкими друзьями. Выходит, что в свои 83 годам модельер вынужден общаться с совершенно посторонними людьми. С Гарафутдиновыми он познакомился чуть больше 10 лет назад, на съемках программы «Модный приговор», ведущим которой он был.

ВНУЧКА МОДЕЛЬЕРА ЖИВЕТ В КВАРТИРЕ НА АРБАТЕ С ТАРАКАНАМИ

Тогда многие сделали вывод о том, что семье модельера, нет до него дела. На это намекала и Галина Гарафутдинова.

- Он одинокий, всеми брошенный человек, - заявила она в интервью «Комсомольской правде».

Но как такое возможно, при живом сыне и внучках? Егор Зайцев, пошел по стопам отца и стал дизайнером. Сейчас именно он занимается развитием «Дома моды» Вячеслава Зайцева. С гордостью рассказывает о том, что вытянул компанию отца из миллионных долгов и уверяет, что в их семье все гладко.

- У Вячеслава Зайцева прекрасная семья. У него две внучки, и они тоже талантливые дизайнеры, - добавил помощник Егора Зайцева, Расул Ахмедов.

Но верится в это с трудом. Младшей внучке Зайцева Анастасии всего 13 лет. Она живет с отцом. А вот старшей Марии, 27 лет. Девушка не замужем, живет в трехкомнатной квартире, которую ей подарил дедушка, в самом центре столицы - на Арбате.

В коротко стриженной пацанке, которая на улице появляется исключительно в затертых спортивных костюмах, а-ля девочка-мальчик, сложно узнать внучку модельера. Странной, Марусю Зайцеву, считают почти все соседи.

- Она живет с дворняжкой и двумя мужчинами. Один из них когда-то работал моделью в «Доме Моды» ее дедушки. Сама Маруся добрая, милая девушка, несмотря на ее внешность. А вот ее друзья, мягко говоря, не от мира сего. Мы все подозреваем, что они наркоманы, - рассказала «КП» соседка Маруси Зайцевой, Анна.

По словам соседей, Маруся нигде не работает, если не считать ее должность старшей по дому.

- Она у нас тут активистка. Два года борется с тараканами. Они появились, когда на первом этаже открыли пекарню. И это заведение аккурат под квартирой Маруси. У нее тараканы просто кишат, - рассказала Элина, еще одна соседка внучки Зайцева.

Внучка модельера Вячеслава Зайцева во всех бедах винит его сына

УГОВАРИВАЕТ ЗАЙЦЕВА ЛЕЧЬ В БОЛЬНИЦУ

Спускаюсь на второй этаж. Дверь квартиры Маруси Зайцевой элитной не назовешь. Деревянная, с растрескавшейся краской. В доме, где даже самая скромная однушка стоит не меньше 20 миллионов рублей – просто раритет. Часть замков заклеена. Внизу щель, из-под которой каждую секунду выбегают тараканы.

Звоню.

- Маруси нет дома, уходите! - раздался мужской голос.

Но неужели внучка Зайцева живет с тараканами? Чтобы получить ответ на этот вопрос я принялась ждать Марусю около подъезда. Через пару часов она появилась у дома, но на вопросы поначалу отвечать отказалась. Она зашла в подъезд и через пару минут вышла на прогулку с белой дворняжкой.

Девушка не замужем, живет в трехкомнатной квартире, которую ей подарил дедушка, в самом центре столицы - на Арбате Фото: Иван МАКЕЕВ

- Маруся, вы правда тут главный борец с тараканами?

- Да, жизни от них нет. Чем только их не травили. Это моя главная мечта сейчас, вывести этих гадов!

- А про дедушку что можете сказать? Он так тяжело говорит, и все в его бедах винят этих Гарафутдиновых. Может быть это они ему какие-то препараты дают?

- Не смешите. Если кто его травит, так это Егор!

О том, почему обвиняет родного отца, Маруся не рассказала. Соседи подтвердили, что с отцом, Егором Зайцевым, она действительно уже много лет не общается. А вот дедушку внучка навещает.

- Я бы хотела его вылечить. У него проблемы с зубами. Уговариваю его лечь в больницу, но он ни в какую, - добавила Маруся Зайцева.

Дверь квартиры Маруси Зайцевой элитной не назовешь Фото: Иван МАКЕЕВ

Жильцы пятиэтажки тоже переживают за судьбу модельера. Много лет он сам жил в этой квартире. В этом же доме живет одна из моделей его «Дома моды», а на пятом этаже квартира Заслуженной артистки РСФСР Марианны Вертинской. Расспросить ее о семье Вячеслава Зайцева нам не удалось, по словам соседей, Марианна Александровна почти всегда живет на даче.

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