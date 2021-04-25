Семенович увешана бриллиантами на 20 млн, а у Киркорова куртка по цене машины: "обнищавший" шоу-бизнес показал обновки

Анна Семенович в дорогих украшениях стала главной звездой вечера. Фото: Иван МАКЕЕВ

Год назад, когда звезд только-только лишили концертов, они во весь голос трубили о наступивших тяжелых временах и затягивали потуже поясок. Одни распродавали излишки гардероба, другие грозились проредить дорогой автопарк, третьи избавлялись от недвижимости за границей... Немало было и таких, кто наряду с рядовыми предпринимателями обратился за "коронакризисной" субсидией в 12 тысяч рублей.

Однако, самое страшное, похоже, уже позади: знаменитости больше не плачут о бедственном положении, а на красных дорожках сверкают увесистыми украшениями, цена которых порой сравнима со стоимостью элитной недвижимости в центре Москвы. Последние обновки шоу-бизнеса, которые звезды продемонстрировали на недавнем концерте Радио Дача, для "Комсомольской правды" разобрала байер Ольга Головина, которая помогает ценителям моды со всего мира заполучить желанные товары. Наш эксперт более 10 лет работает в индустрии моды и знает все мировые бренды, в том числе ювелирных изделий.

Байер Ольга Головина оценила образы звезд. Фото: Личный архив

Итак, самой дорогой артисткой вечера стала Анна Семенович. Экс-"блестящая" не только пела, но и вела большой концерт, поэтому постаралась соответствовать высокому статусу, выбрав украшения общей стоимостью около 20 миллионов.

- На шее у Анны колье Сartier Рantherе из белого золота и бриллиантов. Его цена - 10-13 миллионов рублей, - рассказывает Ольга Головина. - Серьги тоже недешевые: в них бриллианты общим весом 5-6 карат. Стоят такие украшения около 6-8 миллионов.

Певица Асти (настоящее имя - Анна Дзюба), которая недавно вышла замуж за бизнесмена, на концерте сияла с головы до ног. Серебряные босоножки и блестящее мини-платье звезда дополнила крупными клипсами и несколькими кольцами. По оценке эксперта, ее ювелирные изделия стоят не меньше 5 миллионов.

Асти сияла с головы до ног. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Кольцо-бабочка от Van Cleef обойдется в 1,2 - 1,5 миллиона рублей, - уточняет байер. - Следующее кольцо из белого золота с бриллиантом в 1 карат - около 1 миллиона. А серьги, если они выполнены из золота с бриллиантами, стоят не меньше 2 - 3 млн.

Вся в перстнях оказалась и певица Валерия. Однако, ее замысловатых украшений в брендах не найдешь - они, похоже, сделаны на заказ. Тем не менее, одно кольцо из белого золота с бриллиантом в 1 карат эксперт смогла оценить: его стоимость - около 2 миллионов рублей.

Валерия любит ювелирку на заказ. Фото: Иван МАКЕЕВ

В группе "Фабрика" из всех трех солисток, одетых в одинаковые плащи, выделялась Мария Гончарук. Жена Мити Хрусталева оказалась самой "упакованной" из девушек.

- У нее на ногах Amina Muaddi: средняя стоимость пары туфель этого грузинского бренда - около 80 тысяч рублей. У остальных солисток обувь простая, вне брендов, - комментирует Ольга Головина. - Кроме того, узнаваема и подвеска на Марии из белого золота и перламутра: это изделие от Van Cleef обойдется в 300 тысяч рублей.

Группа "Фабрика". Фото: Иван МАКЕЕВ

Мария Гончарук оказалась самой "упакованной" из коллег. Фото: Иван МАКЕЕВ

Филипп Киркоров оказался разодет почти на миллион и без всяких украшений. В последнее время поп-король, словно артист театра кукол или бродячего цирка, везде появляется, увешанный игрушками. Эти сумочки - последний писк моды, а их ценник превышает 200 тысяч рублей.

Общая стоимость нарядов Филиппа - около 900 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Филипп Бедросович с ног до головы в Louis Vuitton: куртка стоит 450 тысяч, штаны - около 80 тысяч, рубашка - 70, ремень - 40. А кеды - новинка, их цена около 70 тысяч, - перечисляет эксперт.

А вот фаворитка поп-короля - певица из Молдавии Наталья Гордиенко, которую Киркоров готовит к штурму "Евровидения", в противовес ему оказалась вне брендов. Молдавская "принцесса", видимо, пока довольствуется бижутерией.

Фаворитка поп-короля пока довольствуется бижутерией. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ее серьги - определенно не бренд, они разноформатные. Кольцо такое тоже никогда прежде не видела. В лучшем случае, это может быть белое золото, визуально похоже, - считает Ольга Головина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучшие друзья девушек - это бриллианты: Яна Рудковская блеснула кольцом за 25 миллионов

Продюсер перещеголяла даже Ксению Собчак с ее роскошным колье (подробности)

"Ролекс" по цене квартиры: дочь Александра Серова пришла на премьеру в часах за 4,5 миллиона

Мишель Серова рассказала kp.ru о материнстве, здоровье отца и "главной леди" в его жизни (подробности)