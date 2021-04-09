"Крик души": Лера Кудрявцева в ужасе от скандала с Ларисой Долиной на шоу Максима Галкина

Лера Кудрявцева посмотрела шоу Максима Галкина "Музыкалити" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева вмешалась в скандал, который разразился в эфире шоу Максима Галкина. Лариса Долина, которая давно прославилась как талантливая джазовая певица, несколько раз порывалась покинуть программу. А все из-за поведения и заявлений другой участницы Вали Карнавал. Лариса Александровна пришла в ужас от вокальных данных 19-летней девушки, заявив, что для выступления на сцене необходимо образование. Она отчитала 19-летнюю блогершу за то, что та называет себя звездой, но при этом даже нот не знает и не умеет петь. Сама девушка в полном восторге от своего творчества и гордится тем, что у нее многомиллионная аудитория. Она так и заявила народной артистке: "Музыка создана для того, чтобы люди пели так, как хотят".

Лера Кудрявцева посмотрела шоу Максима Галкина "Музыкалити", гостями которого стали Лариса Долина и Валя Карнавал. Беседа артисток до глубины души тронула теледиву. Она видела, как Лариса Александровна то и дело в ужасе хваталась за голову, слушая пение блогерши.

Кудрявцева заявила, что находится в шоке. Лера сразу оговорилась, что в данном скандале не хочет занимать ничью сторону, так как конфликт поколений вечен. Единственное, что огорчило знаменитость, так это поведение Вали. "Максу респект за нивелирование ситуации. Я боюсь стать брюзгой. Но я с ужасом думаю об этом. То что сейчас происходит - у детей нет образования, три притопа, три прихлопа они выдают за что-то гениальное. Нет стремления получать образование, нет уважения к старшему поколению", - сокрушается знаменитость.

По ее словам, она не может себе представить, что перед ней будет сидеть умудренный опытом человек, известный, профессионал своего дела, признанный, а она ему бы говорила: "Ну шестой раз еще мне повторите".

"Мы учились, уважали старших, нас так воспитывали. А сейчас молодое поколение перестало уважать учителей, взрослых. Я правда не понимаю нашу молодежь. Ничего не хотят, сидят в соцсетях. Все эти блогеры - это же временное явление. Неужели это не понятно? Работать не хотят, учиться не хотят, книг не читают", - разводит она руками.

Кудрявцева также отметила, что не понимает, как можно хвалить саму себя. В качестве примера она привела слова Вали, которая восхищалась своим пением и песней. "Что это? Я не понимаю, как это возможно. Любить себя нужно. Но хвалить тебя за твою работу должны люди. Это мой крик души случился. Я очень хочу воспитать свою дочку по-другому. Ведь воспитание, уважение закладывается в детстве", - резюмировала Лера.

Многие фолловеры согласились с ней. По словам россиян, звезда устала видеть на сцене безголосых артистов, коих великое множество. "Спасибо вам большое, что не обесцениваете образование и хоть как-то пытаетесь образумить нынешнее поколение", "Идет полная деградация поколения", "Это реальный ужас", - поддержали фанаты Долину.

Но многие встали и на сторону блогерши, осудив Долину за высокомерие. "Высокомерием так и прет", "Вы кто такая, чтобы указывать, кто как должен петь? У каждого человека есть выбор: хотите - слушайте, хотите - нет", - негодуют поклонники Вали.