Дама с печеньками, версия 2.0: Вашингтон подобрал Украине «смотрящего»

Времена Майдана, Киев. Виктория Нуланд, официальный представитель Госдепа США, раздает печенье в палаточном лагере. Фото: REUTERS

В четверг верхняя палата американского конгресса единогласно поддержала назначение ветерана дипломатической службы США на важную должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

Демократы не случайно вытащили 59-летнюю даму из старой обамовской колоды. Виктория Нуланд, отдавшая работе в госдепартаменте тридцать лет, считается там докой по постсоветскому пространству и бывшим соцстранам Восточной Европы. А во всем этом огромном регионе нет сейчас беды сильней чем состояние «заживо гниющего больного» - Украины. Смрад ощущается даже за океаном. И чтобы не допустить фатального исхода, там срочно назначили пациенту своего врача (он же куратор или «смотрящий», кому как нравится) в лице «кормилицы майдана» Нуланд. Ее поход в «революционные массы» с сумкой печенюшек в феврале 2014 года вошел в историю как символ безоговорочной поддержки Америкой курса незалежной на Запад.

Виктория Нуланд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При Дональде Трампе США уделяли Киеву не очень-то много внимания. Других проблем хватало, да и сам мстительный республиканец не забыл, как украинские правители вовсю топили за его оппонентку из стана демократов Хиллари Клинтон. Теперь же, с назначением опытной Нуланд, можно не сомневаться, что Вашингтон снова берется за Украину всерьез. И, возможно, даже попытается «отодвинуть плечиком» от украинских дел европейских посредников - Германию с Францией.

Этого, кстати, страстно желает президент Владимир Зеленский. Он почему-то уверовал, что в отличие от Парижа и Берлина, не собирающихся хоронить минские соглашения, США проявят твердость и пойдут из-за Украины войной на Россию. Взамен Киев, похоже, готов отдать все бразды правления в руки американцев, предоставив для советников из Вашингтона новые кабинеты и целые этажи в госучреждениях вдобавок к уже имеющимся.

О том, с какими инициативами выступит Нуланд и как на них реагировать, Зеленскому лично расскажет начальник Виктории - госсекретарь Энтони Блинкен, который на следующей неделе собирается приехать в Киев. Ожидается, что взамен на патронаж американцы потребуют немедленно разрешить продажу земли иностранным юридическим и физическим лицам, провести кадровую чистку в судебной системе, жестко выполнять условия МВФ (за счет повышения цен и стоимости услуг для населения).

Эти вопросы (как и возможное появление на Украине военных баз США) будут обсуждаться, что называется, «без телекамер». Зато официально к Киеву наверняка обратят настоятельную просьбу «усилить борьбу с коррупцией». Это людям понравится.

На днях Нуланд уже заявила, что коррупция в незалежной стала «повальной». В Киеве от такого требования поначалу напряглись, но тут же облегченно выдохнули после того, как американка уточнила: мол, это Кремль пытается подкупать украинских политиков, чтобы подорвать страну изнутри.

Да и о какой борьбе может идти речь, пока на Украине продолжает жировать и активно вмешиваться в политику олигархат в лице Бени Коломойского и иже с ним. Наверняка Зеленский клятвенно заверит «американского смотрящего», что выполнит все приказы и указания. Но, как и раньше, ничего не сделает, потому что нет у него сейчас на это ни воли, ни достаточных сил, ни авторитета. Так и будет вяло трепыхаться из стороны в сторону, пока та же Нуланд не поставит на нем жирный крест.

Поговаривают, экс-президент Петр Порошенко уже сообщил за океан, что готов вновь встать у руля государства и работать со старыми американскими друзьями в духе майдана-2014. Для Владимира Зеленского и его команды такие расклады не сулят ничего хорошего. А потому есть опасность, что он все-таки спровоцирует военное обострение в Донбассе, вынудив США поддерживать его режим до последнего.

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