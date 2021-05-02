Как в России встретили Светлую Пасху в 2021 году: фоторепортаж

Пасхальная служба в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на 2 мая православные христиане отметили свой главный праздник — Пасху, или Светлое Христово Воскресение. Сайт kp.ru в своем фоторепортаже рассказывает, как в России встретили Светлую Пасху в 2021 году.

Пасхальная служба в Москве. Фото: REUTERS

В минувшую субботу в Иерусалиме прошла традиционная церемония схождения Благодатного огня в храме Воскресения Христова. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции церемония состоялась с ограниченным числом паломников.

Владимир Путин и Сергей Собянин в Храме Христа Спасителя. Фото: REUTERS

В российскую столицу Благодатный огонь доставили вечером 1 мая: святыню перевозили в специальной лампаде, устойчивой к сильным перепадам давления. В аэропорту Внуково, где приземлился спецборт со святыней, его ожидали служители храмов Москвы и представители российских регионов, которые разнесли Благодатный огонь по всей стране.

Пасхальная служба в Воскресенском Ново-Иерусалимском мужском монастыре. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Благодатный огонь привезли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя и позже раздали в 15 храмов страны.

За полчаса до полуночи в Храме Христа Спасителя началось праздничное пасхальное богослужение, которое провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На ночном пасхальном богослужении в храме присутствовали президент России Владимир Путин и московский мэр Сергей Собянин.

Пасхальная служба в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне Пасхи между утренней и ночной службами в храмах освящаются пасхальные угощения - крашеные яйца, куличи, творожные пасхи. Предстоятель Русской православной церкви совершил крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Пасхальная служба в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан со светлым Воскресением Христовым. Перед началом праздничного Пасхального богослужения он подчеркнул, что Пасха в текущем году является особенной, поскольку заключается в «надежде, что напасть пандемии пройдет мимо и все-таки покинет нас навсегда».

Пасхальная служба в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня утром Владимир Путин также поздравил верующих. Глава государства отметил, что Пасха пробуждает в людях веру и надежду и имеет огромное нравственное значение. Президент России особенно отметил деятельность РПЦ и христианских конфессий, направленную на поддержание мира и согласия в государстве.

Пасхальная служба в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пасхальная служба в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пасхальная служба в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пасхальная служба в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пасхальная служба в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пасхальная служба в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пасхальная служба в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пасхальная служба в Красноярске. Фото: ИВАНОВА Диана

Пасхальная служба в Красноярске. Фото: ИВАНОВА Диана

Пасхальная служба в Красноярске. Фото: ИВАНОВА Диана

Пасхальная служба в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пасхальная служба в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пасхальная служба в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пасхальная служба в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пасхальная служба в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пасхальная служба в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пасхальная служба в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пасхальная служба в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пасхальная служба в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО