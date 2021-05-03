Выплаты школьникам и продление программы туркэшбека: Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Финансовая поддержка:

- Выплата беременным женщинам, которые встали на учёт в ранние сроки беременности, половины прожиточного минимума, если их доход меньше этой величины (срок - с 1 июля).

- Выплата половины прожиточного минимума детям от 8 до 17 лет, проживающим в неполных семьях (с 1 июля)

- Единоразовая выплату в августе 2021 года 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет. (Для школьников-инвалидов выплаты пройдут в особом порядке)

- Подготовка комплексной программы поддержки семей с детьми (до 1 июля)

- утвердить порядок и условия выплаты 5 тысяч рублей преподавателям техникумов и колледжей за классное руководство (кураторство).

Здравоохранение:

- Представить комплексную программу развития здравоохранения (15 сентября)

- Государственной думе РФ совместно с Правительством внести изменения в законодательство, предусматривающие выплаты по больничным в 100% при уходе за ребёнком до 7 лет.

- Обеспечить реализацию важнейших инновационных проектов государственного значения: создание российских технологий производства широкого спектра вакцин и предупреждение распространения вновь появляющихся инфекций (разработка в течение четырех дней тест-систем и создание вакцины от новой болезни в течение четырех месяцев)

- обеспечить с 1 июля программу профосмотров и диспансеризации населения

- закупить за три года за счет бюджета 5 тысяч новых автомобилей скорой помощи для использования в сельских поселениях и малых городах

Туризм:

- продление программы «Туристического кэшбека» до конца 2021 года

- возврат половины стоимости путёвки на ребенка во время летнего отдыха

- возмещение части стоимости путёвки финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, добровольческих (волонтерских) и творческих инициатив, в том числе проводимых автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей».

- Студентам, путешествующим во время каникул — возможность проживать в студенческих кампусах и общежитиях ВУЗов (с 1 июня)

Доступ к услугам:

- Предоставление социальной помощи гражданам по принципу «одного окна» (то есть без сбора справок по инстанциям) в формате «Социальное казначейство» (конец 2022 года)

- Обеспечить круглосуточный дистанционный доступ к большинству государственных и муниципальных услуг, в том числе и в МФЦ (2023 года)

Инфраструктура:

- Направить средства Фонда национального благосостояния (на возвратной основе) на развитие транспортной инфраструктуры. В первую очередь, строительство скоростной магистрали Москва–Нижний Новгород–Казань, продления до Екатеринбурга. (1 августа)

- Правительству РФ совместно с госкорпорацией «ВЭБ.РФ»: обеспечить строительство до конца 2024 года не менее 1300 школ.

- Правительству РФ совместно с Газпромом обеспечить до 2023 года подводку газа до границ домовладений без привлечения средств населения

Бизнес:

- Разработка программы, гарантирующей предсказуемость цен на товары и насыщение внутреннего рынка качественной продукцией. (1 июля)

- Предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет мер налогового стимулирования и повышения доступности кредитов (21 мая)