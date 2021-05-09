Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды9 мая 2021 18:15

"Я чуть не потеряла тебя": Регина Тодоренко сообщила о тяжелом состоянии Влада Топалова после операции

Телеведущая не смогла сдержать слез
Елена ПЕТРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Как призналась Тодоренко, операция любимого устроила ей настоящую встряску

Как призналась Тодоренко, операция любимого устроила ей настоящую встряску

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот уже несколько дней Влад Топалов находится в больнице: в частной медицинской клинике артисту провели операцию. С чем связано хирургическое вмешательство, певец не раскрывает, зато его жена Регина Тодоренко охотно делится в соцсетях своими переживаниями. Первые пятеро суток она почти без сна дежурила у кровати мужа, но теперь самое страшное позади.

- Я чуть не потеряла тебя, - обратилась телеведущая к супругу в Инстаграме. - Когда ты пропал с радаров не на два часа, как планировали, а на 9, мне стало страшно! Мне кажется, что мое сердце остановилось на время. А потом позвонил врач, сказав, что ты очнулся, и по моим щекам потекли слезы.

Как призналась Тодоренко, операция любимого устроила ей настоящую встряску и вернула в их отношения угасшие эмоции.

- Утром я услышала твой - мой самый любимый голос. Я уже и забыла, как в первые месяцы нашего знакомства наслаждалась твоим согревающим ласковым тембром, с какой одержимостью ждала встречи, разлучившись всего на пару часов; забыла, как мое сердце танцевало чечетку.., - трогательно написала Регина. - Такие ситуации пробуждают заснувшие вулканы чувств и заставляют радоваться каждой улыбке любимого человека.

При этом Влада Топалова все еще не выписывают: по словам телеведущей, он находится в отделении хирургии и ждет заключения врача. Не исключено, что госпитализация певца связана с его травмой в шоу "Ледниковый период". В декабре прошлого года, выбыв из телепроекта, Влад Топалов попал в больницу, где ему провели экстренную операцию на суставе.

Однако, есть и более экзотические версии. В соцсетях обратили внимание, что Топалов оказался в операционной почти одновременно с другой звездой - Ольгой Бузовой, которая тоже тщательно скрывает свой диагноз. А до этого знаменитости веселились на шумной вечеринке поп-короля, которую он закатил в честь собственного 54-летия.

- Что такого случилось на дне рождения Филиппа Киркорова, что сразу два его гостя экстренно госпитализированы? - задаются вопросом пользователи соцсетей, намекая на запрещенные вещества.

Но есть и те, кто категорически не верит в проблемы звезд со здоровьем. Мол, таким образом знаменитости лишь подогревают интерес к своим персонам перед участием в новом телепроекте, о котором мы можем узнать в скором времени.

Шоу-бизнесЗвезды: болезни