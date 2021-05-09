"Я чуть не потеряла тебя": Регина Тодоренко сообщила о тяжелом состоянии Влада Топалова после операции

Как призналась Тодоренко, операция любимого устроила ей настоящую встряску Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот уже несколько дней Влад Топалов находится в больнице: в частной медицинской клинике артисту провели операцию. С чем связано хирургическое вмешательство, певец не раскрывает, зато его жена Регина Тодоренко охотно делится в соцсетях своими переживаниями. Первые пятеро суток она почти без сна дежурила у кровати мужа, но теперь самое страшное позади.

- Я чуть не потеряла тебя, - обратилась телеведущая к супругу в Инстаграме. - Когда ты пропал с радаров не на два часа, как планировали, а на 9, мне стало страшно! Мне кажется, что мое сердце остановилось на время. А потом позвонил врач, сказав, что ты очнулся, и по моим щекам потекли слезы.

Как призналась Тодоренко, операция любимого устроила ей настоящую встряску и вернула в их отношения угасшие эмоции.

- Утром я услышала твой - мой самый любимый голос. Я уже и забыла, как в первые месяцы нашего знакомства наслаждалась твоим согревающим ласковым тембром, с какой одержимостью ждала встречи, разлучившись всего на пару часов; забыла, как мое сердце танцевало чечетку.., - трогательно написала Регина. - Такие ситуации пробуждают заснувшие вулканы чувств и заставляют радоваться каждой улыбке любимого человека.

При этом Влада Топалова все еще не выписывают: по словам телеведущей, он находится в отделении хирургии и ждет заключения врача. Не исключено, что госпитализация певца связана с его травмой в шоу "Ледниковый период". В декабре прошлого года, выбыв из телепроекта, Влад Топалов попал в больницу, где ему провели экстренную операцию на суставе.

Однако, есть и более экзотические версии. В соцсетях обратили внимание, что Топалов оказался в операционной почти одновременно с другой звездой - Ольгой Бузовой, которая тоже тщательно скрывает свой диагноз. А до этого знаменитости веселились на шумной вечеринке поп-короля, которую он закатил в честь собственного 54-летия.

- Что такого случилось на дне рождения Филиппа Киркорова, что сразу два его гостя экстренно госпитализированы? - задаются вопросом пользователи соцсетей, намекая на запрещенные вещества.

Но есть и те, кто категорически не верит в проблемы звезд со здоровьем. Мол, таким образом знаменитости лишь подогревают интерес к своим персонам перед участием в новом телепроекте, о котором мы можем узнать в скором времени.