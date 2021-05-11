Евросоюз не планирует потакать капризам Чехии и высылать российских дипломатов

Вслед за обвинением, Чехия выслала 18 российских дипломатов Фото: REUTERS

Несмотря на заверения в поддержке, которые Евросоюз высказывает Чехии в инициированном ею конфликте с Россией, портить отношения с Москвой, высылая дипломатов, никто не желает. Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

«Сейчас продолжение эскалации путем высылки дипломатов не стоит на повестке дня… Мы заверили Чехию в решительной поддержке от Евросоюза. Думаю, что все согласились с необходимостью не продолжать эскалацию и с тем, что мы должны оказывать решительную поддержку, но в то же время стараться не усиливать напряженность», – цитирует DW Борреля.

Сообщается, что перед началом заседания глав МИД ЕС Боррель всесторонне обсудил эту тему с новым руководителем внешнеполитического ведомства Чехии Якубом Кулганеком.

История вопроса

Обмен «любезностями» между Чехией и Россией произошел после того, как в Праге заявил о якобы наличии доказательств причастности российской военной разведки к взрывам, прогремевшим осенью и зимой на складах боеприпасов во Врбетице.

Вслед за обвинением, Чехия выслала 18 российских дипломатов. Москва ответила симметрично и объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к союзникам по ЕС и попросил их в знак солидарности выслать хотя бы по одному российскому дипломату.

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При этом в суд Прага свой иск подавать не собирается. Обозреватель kp.ru Андрей Баранов - о новых шагах Чехии по шитому белыми нитками делу (подробности)