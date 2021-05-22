Девять руководителей зарубежных фармкомпаний стали миллиардерами после начала вакцинации от COVID-19

За время вакцинации от ковида клуб долларовых миллиардеров пополнился как минимум девятью новыми членами. Фото: REUTERS

Фармацевтический бизнес принес в период пандемии огромные доходы его владельцам. За время вакцинации от ковида клуб долларовых миллиардеров пополнился как минимум девятью новыми членами. Пятеро связаны с американской компанией Moderna, трое — с китайской CanSino Biologics и один - с немецкой BioNTech. Об этом сообщает международная благотворительная организация Oxfam со ссылкой на данные People's Vaccine Alliance — это международный альянс правозащитников в области здравоохранения.

- Безусловно, вирус существует, и он несет смертельную опасность, но если у нас это делают с осторожностью, в частности, учитывают противопоказания, разъясняют, что если у человека есть антитела, то он может не прививаться, чтобы не подвергать организм дополнительной медикаментозной нагрузке, то на Западе просто гонят прививаться всех подряд, - сказал kp.ru научный руководитель Института проблем глобализации экономический обозреватель «Радио КП» Михаил Делягин. - За каждую прививку фармацевтическая компания получает деньги — хоть от вакцинированного человека, хоть от государства или страховой компании. Вообще есть очевидное желание поживиться на эпидемии.

По данным Всемирной организации здравоохранения из 832 млн прививок в мире более 82% приходится на страны с высокими и средними доходами. А на страны с низким уровнем дохода приходится лишь 0,2% от общемирового объема вакцин.

- С точки зрения чистого бизнеса и западной морали это вполне логично, - прокомментировал Делягин. - Бедные люди и бедные страны не могут заплатить за вакцину столько, сколько и богатые. Поэтому какой смысл расходовать там дорогие препараты?

Общее состояние ковидных миллиардеров оценивается в $19,3 млрд. По данным Oxfam, этого достаточно для вакцинации около 780 млн человек.

Кто стал миллиардером на производстве вакцин

Стефан Бансель, гендиректор американской компании Moderna — $4,3 млрд;

Угур Шахин, сооснователь и руководитель немецкой BioNTech (работает над вакциной совместно с компанией Pfizer) - $4 млрд;

Тимоти Спрингер, иммунолог и инвестор Moderna — $2,2 млрд;

Нубар Афеян, председатель совета директоров Moderna — $1,9 млрд;

Хуан Лопес-Бельмонте, председатель компании ROVI, производителя упаковки для вакцины Moderna — $1,8 млрд;

Роберт Лангер, ученый и инвестор Moderna — $1,6 млрд;

Чжу Тао, соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics — $1,3 млрд;

Цю Дунсу, соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics — $1,2 млрд;

Мао Хуайхуа, соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics — $1 млрд.

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