Сын Елены Яковлевой принял участие в конкурсе красоты

Денис Шальных известен не только как единственный сын актрисы Елены Яковлевой. Молодой человек прославился в соцсетях благодаря своему внешнему виду. Его тело с головы до ног украшено татуировками. Но это не единственное увлечение наследника звезды фильма "Интердевочка". Он давно занимается бодибилдингом. А на днях принял участие в конкурсе красоты.

Сын Елены Яковлевой довольно давно живет отдельно от своей знаменитой мамы. Он работает в барбершопе. Помимо этого парень качает свое тело, доводя его до совершенства. В какой-то момент занятие бодибилдингом стало приносить неплохой доход. Дошло до того, что Шальных принял участие в конкурсе красоты.

"Вряд ли буду еще когда-нибудь готовиться на подобные конкурсы красоты. Но как опыт, безусловно, было интересно", - написал Дельных под снимком, на котором он предстал в компании шестерых конкурентов.

На фото Шальных стоит по центру. Его можно узнать по многочисленным татуировкам. Мускулистый красавчик блеснул накаченным торсом. "88 килограммов. Даже флажок мог сделать кривой с моим дохлым кором только потому, что удерживать-то было нечего...", - сообщил сын Яковлевой.

tdbndie Вряд ли буду еще когда-нибудь готовиться на подобные конкурсы красоты...

По его словам, чтобы достичь в этом виде спорта серьезных результатов, нужно быть полностью вовлеченным в процесс. "Чтобы выжать сок какой-то свежий. Да и бывает, что и с максимальной отдачей даже ничего не выходит. Так что для меня, как проба, вполне, но больше ни-ни", - пообещал он.

Стоит отметить, что буквально недавно Денис сообщил, что в последнее время прилично поправился. При росте в 187 сантиметров он весил 96 килограммов. Он мечтал сбросить шесть килограммов. Однако за две недели он смог похудеть на целых восемь килограммов.

Стоит отметить, что некоторое время назад Денис Шальных принял решение свести тату, так как они ему мешают жить. Он прошел несколько курсов выжигания рисунков лазером. Травмирующую процедуру можно проводить не чаще одного раза в 30 дней. Когда лазер расщепляет краску, на месте рисунка появляется ожог. И это очень больно. Кстати, процедуры по избавлению от тату весьма дорогие. Не секрет, что выводить наколки гораздо труднее и болезненнее, чем делать их. Сын Елены Яковлевой ради нового лица готов расстаться с кругленькой суммой. По некоторым данным, цена подобной операции начинается от 100 тысяч рублей.