Украинский генерал признался, что Генштаб разрабатывал планы войны с Россией с 2007 года

Факт, что Россия «на войну» так и не явилась, генерал почему-то обошел стороной. Фото: Минобороны Украины

Потрясающие откровения время от времени выдают высокопоставленные украинские военные. Оказывается, на Украине начали разрабатывать планы войны с Россией еще в 2007-м году. Об этом поведал генерал-майор ВСУ Виктор Назаров в эфире телеканала UkrLife.

По его словам, старт приготовлениям такого рода был дан речью Путина на Международной конференции по безопасности в Мюнхене, на которой Путин заявил о кризисе международной политики и модели международных отношений, выстроенной Западом. Однополярный мир, по словам Путина, являлся тупиковым путем. Тогда российский президент предложил поменять модель, чтобы выбраться из того тупика, который мы наблюдаем сейчас. Но украинские военные сделали из этого свои выводы и начали прорабатывать сценарии боестолкновений с Россией в Крыму, на Донбассе, других регионах, вплоть до полноценной войны.

- Мы не ждали у моря погоды, - рассказал Назаров. - Разрабатывались военные документы, оперативные планы, которые в том числе предполагали и войну с Россией.

Но, как выяснилось, рассмотреть смогли не все варианты.

- Ту тактику, которую они (русские – прим. авт.) применили в Крыму… да, это было довольно неожиданно, - сконфуженно объяснил генерал ситуацию 2014 года, когда Киев захватили буквально врасплох. Оправданием украинскому Генштабу может служить то обстоятельство, что с разинутыми от удивления ртами, «вежливых людей» в Крыму наблюдали не только из Киева, но и из Вашингтона, Брюсселя, Берлина, Парижа и т.д. При этом, Россия не нарушила ни одного пункта международных соглашений, а лишь обеспечила свободу волеизъявления местного населения полуострова.

К слову, тот факт, что Россия «на войну» так и не явилась украинский генерал почему-то обошел стороной.

Та история ничему украинских военных так и не научила. Они по-прежнему пытаются потрясти воображаемым возмездием, при этом, продолжая карательные операции на Донбассе, избегают реального провоцирования настоящих российских войск в том же Крыму.

Но не перестают составлять планы, рисовать схемы движения войск и мечтать, как они разгромят Россию. Недавно на военно-штабных играх и учениях «Нацкорпуса» «синие», игравшие за Украину, в очередной раз разгромили игравших за российскую армию «красных» и «похоронили» ее в «котлах». В которые до сих пор в реальности попадала украинская армия.

По сценарию украинских националистов, российские «агрессоры» одновременно предприняли наступление с юга через Крым, с востока из ЛДНР и с севера, из Белгородской области и через Белоруссию. И, не поверите, украинская армия вместе с Силами территориальной обороны полностью обескровили агрессора, окружили, замкнули «котлы и полностью разгромили. Судя по всему, «агрессоры» проявили абсолютную послушность украинским планам и сразу предпочитали сдаваться в плен.

Ничему не учатся. Как говорят на Украине, дурень думкой богатеет.

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