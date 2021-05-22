Команда Зеленского делает все, чтобы встреча с Путиным не состоялась

Чтобы встреча в реальности действительно не состоялось, команда Зеленского предприняла еще ряд недружественных шагов по отношению к России Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ошибочно полагает, что силен в импровизации. Видимо, это убеждение сформировалось в нем во время работы в «Квартале 95», когда на удачную реплику зал отвечал хохотом и аплодисментами. А вот на посту главы государства импровизация оказалась чревата совсем другими последствиями. Поскольку коллеги в соседних странах тоже имеют права на свои реплики, в отличие от зрительного зала. Они тоже на сцене.

Примерно так получилось со ставшим знаменитым предложением Зеленского Владимиру Путину провести двустороннюю встречу. Конечно, покрасоваться перед населением своей страны на предмет того, что я вот такой бесстрашный, никого я не боюсь, если надо – «уколюсь». Это одно. А вот отвечать за свои слова – это, понимаете, совсем не комильфо.

Напомню, Москва тогда ответила, что готова встретить президента Украины в любое удобное для того время для обсуждения вопросов российско-украинских отношений. Кремлем, в частности, президентом Путиным был сразу очерчен круг проблем, подлежащих обсуждению на переговорах. И все, что касалось, Донбасса или Крыма, лежало за пределами этого круга. Как подчеркнул Путин, вопросы принадлежности Крыма не обсуждаются, а по теме конфликта на Донбассе, то проблему его урегулирования Зеленскому надо обсуждать с главами ЛДНР.

Получив такой отрезвляющий душ на свою больную голову, Киев попытался имитировать бурную подготовку к будущей встрече. Содержательная часть переговоров была отброшена на тот момент за ненадобностью. Проигнорировав слова кремля о теме будущих переговоров, на Украине принялись гадать, где же встречу лучше провести. В Швейцарии, Австрии или даже в Ватикане при посредничестве Папы Римского. Который сильно удивился, потому что его о таком посредничестве никто не просил и даже не предупреждал, но, ради благого дела, согласился.

Офис президента Украины неоднократно заявлял, что работа по устройству грядущего рандеву идет, в Москве подтвердили факт начала таких переговоров. И тут в Киеве вдруг осознали, что после встречи, если она состоится, надо будет оглашать какие-то итоги, рассказывать о достигнутых договоренностях, и «бледный вид» Владимира Александровича не поспособствует ни подъему его рейтинга, ни росту уверенности украинцев в завтрашнем дне.

Что делать? Остается только идти на попятный – переводить гипотетическую встречу, о которой в Киеве говорили чуть ли не о как свершившейся реальности, снова в гипотетическую возможность. И вот уже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявляет местным журналистам о том, что никто в команде Зеленского, а сам президент, тем более, не готов поступаться принципами.

- В принципе, встреча Путина и Зеленского рождается очень тяжело. В то же время мы подтверждаем, что готовы к разговору. Главная тема, безусловно, это прекращение войны и мир на Украине, -заявил Кулеба и резюмировал. - Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить про Донбасс и Крым.

- Встреча произойдет тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно обсудить те вопросы, которые для нас ключевые, - добавил Кулеба, проигнорировав тот факт, что конкретное согласие на переговоры другой стороны еще не дано. И в этих условиях Киев уже пытается поставить какой-то ультиматум? Поскольку я не из ведомства Сергея Лаврова, то могу прямо спросить: господа из Киева, у вас сложный случай мании величия, или просто кукуха поехала?

То есть Кулеба попытался сыграть в «не очень-то и хотелось» и «мы, мол, сами отказываемся». Пусть, дескать, Путин сам кусает себе локти, что проиграл Байдену в борьбе за право встретиться с Зеленским.

Ну, а чтобы встреча в реальности действительно не состоялось, команда Зеленского предприняла еще ряд недружественных шагов по отношению к России и, по ее мнению, к самому Путину. Тут и уголовно дело и арест Медведчука. И внесение законопроекта о коренных нациях на Украине, в число которых русские не вошли. В отличие от крымских татар, караимов и крымчаков. Скажете, что украинцев там тоже нет в этом перечне. Да, но украинцы - это титульная нация, а коренные народы – нацменьшинства.

Плюс к этому своим указом в минувшую пятницу Зеленский ввел в действие решение «о бессрочном продлении масштабных санкций против российских физических и юридических лиц».

Право слово, когда хотят переговоров и встреч, перед этим так не поступают. С другой стороны, и путину так проще. Время для реальной работы не надо отрывать на переговоры неизвестно с кем непонятно, о чем, да еще с заведомо невнятным результатом, который явно не будет реализован. Ведь как сказал Кулеба журналистам, и это, наверное, единственный момент в его выступлении, который не подвергается сомнению: «Мы должны говорить с Путиным, потому что мы понимаем, что решения в России принимает Владимир Путин — и никто другой». А вот кто принимает решения на Украине, похоже, неизвестно никому. Ни Кулебе, ни даже самому Зеленскому. Вернее, известно, конечно, но признаваться в этом публично им, безусловно, стыдно.

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