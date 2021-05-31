"Когда очень сильно хочешь замуж": Анастасия Макеева опозорилась на собственной свадьбе

Анастасия Макеева и ее четвертый муж Роман Мальков принимают поздравления Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анастасия Макеева на днях вышла замуж в четвертый раз. Кроме этого актриса скрепила свой союз с многодетным отцом Романом Мальковым перед Богом. Влюбленные обвенчались в Крыму. Поклонники кинулись поздравлять свою любимицу с выстраданным счастьем. Ну а завистники не дремлют. Они бурно обсуждают видео, на котором Макеева облизывает палец жениху.

Анастасия Макеева и ее четвертый муж Роман Мальков принимают поздравления. Молодожены сыграли свадьбу и обвенчались в Форосской церкви. 39-летняя актриса была необыкновенно хороша в белоснежном подвенечном наряде с легкой фатой, ее жених - ей под стать, настоящий франт в костюме. Фамилию известная актриса решила оставить свою, так как она уже является частью ее звездного амплуа, "срослась с ней", как призналась Анастасия. Свое счастье Макеева буквально выстрадала. Позади - три неудачных брака, слезы и разочарования.

"Почти в каждом своем спектакле я выхожу замуж и каждый раз я думаю, что я счастливая, потому что могу переживать эти моменты вновь и вновь. Но вчера я поняла - какая бы я ни была талантливая или одаренная, я не могу передать в рабочих процессах ту концентрацию счастья, что рвется наружу, когда испытываешь настоящее чувство любви", - поделилась красавица.

Однако не успела актриса раскрыть детали торжества, как вновь оказалась в центре грандиозного скандала. Звезду возмутило нелицеприятное видео с ее праздника. В кадре счастливая невеста, стоя у алтаря, пытается надеть на безымянный палец правой руки Романа обручальное кольцо. Однако что-то пошло не так. Объяснив, что "туго идет че-то" , Макеева вдруг взяла в рот палец жениха и облизала его. После чего легко надела кольцо.

Шокированная публика сочла выходку Анастасии неприличной и обрушились на нее с гневной отповедью. "Когда очень сильно хочешь замуж. А так прилично делать?", "Фу!", "Девочка заигралась в любящую женщину. Показуха и хайп. Плюс унижение мужика", "Боже, кощунники!", "Не идет кольцо, плохая примета", "Бесстыжая женщина. Оставила детей без отца, а теперь непотребства показывает", - пишут фолловеры.

Напомним, у Романа Малькова есть четверо детей от предыдущего брака со Светланой Мальковой. Она подала в суд для взыскания алиментов с бывшего мужа. Старший сын Романа сейчас живет с отцом и его новой возлюбленной, трое младших детей - с матерью в Словении. Макеева признавалась, что несколько раз проходила процедуру ЭКО в надежде стать матерью, но ее потуги не увенчались успехом.