"Пугающая худоба": больная раком Александра Яковлева в парике появилась на публике

Некоторое время назад в блоге 63-летней актрисы было опубликовано редкое фото. В кадре знаменитость позирует с коллегой Светланой Пермяковой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Борющаяся с онкологическим заболеванием Александра Яковлева сильно сдала в последнее время. Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" заметно похудела. Поклонники переживают за любимую актрису.

Вот уже несколько лет Александра Яковлева борется с раком груди на последней стадии и практически не появляется на публике. Однако некоторое время назад в блоге 63-летней актрисы было опубликовано редкое фото. В кадре знаменитость позирует с коллегой Светланой Пермяковой.

"Москва. Прямой эфир у Андрея Малахова был очень добрым и смешным. Поздравляли с юбилеем Ирину Акулову", - подписала Яковлева снимок.

Поклонники отметили, что больная раком знаменитость выглядит не лучшим образом. Она сильно осунулась. Так как из-за лучевой и химиотерапии актриса полностью лишилась волос, то она была в парике. Александра Евгеньевна не теряет свойственного ей оптимизма и хорошего настроения.

"Ой, как вы сильно похудели", "Александра, с Вами все в порядке? Вы сильно похудели", "Какая худенькая", "Вы такая мужественная. Все будет хорошо", "Пугающая худоба", - делятся фолловеры.

Напомним, несколько лет назад Александра Яковлева объявила, что медики обнаружили у нее рак груди на последней стадии. Врачи считали, что жить ей осталось всего несколько месяцев. Поначалу Яковлева впала в депрессию, от переживаний у нее даже отнялись ноги. "Вдруг я понимаю, что не могу ходить. Не могу ходить! На следующий день я понимаю, что не могу ничего… Оказывается, это все безболезненно происходило много лет. Ты не чувствуешь ничего. Я понимала, что что-то происходит в организме, но ничего не болело", - признавалась знаменитость.

Тогда близкий ей человек буквально заставил артистку начать лечение. Яковлева взяла себя в руки и стала бороться со страшной болезнью. Она прошла более 20 курсов химиотерапии. Сейчас звезда не снимается в кино. Она живет в Калининграде.