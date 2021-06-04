«Это совсем другая армия»: Пентагон осыпал комплиментами военную машину России

Новый доклад Пентагона о состоянии вооруженных сил РФ: "это уже совсем другая армия". Фото: Министерство обороны РФ

Есть в США Американский Центр военно-морского анализа (CNA). Это очень солидная научно-исследовательская организация, в которой собраны "лучшие мозги" - десятки военных консультантов по вопросам обороны.

Среди них - отставные трех- и четырехзвездные генералы и адмиралы. И хотя в названии этой фирмы обозначен морской профиль, она давным-давно занимается анализом состояния как американской, так и других армий. Выводы и предложения Центра высоко оцениваются в Белом доме США и в минобороны. Да и за такие тексты из федерального бюджета отваливают кучу долларов.

Так вот, лет 10 назад CNA выпустил доклад, в котором достаточно объективно описывалось "деградирующие состояние Российской армии". Ее называли то "жалким и ржавым огрызком Советской армии", то "застрявшей в прошлом веке военной машиной", то даже "развалюхой с ядерными ракетами".

И вот недавно тот же Центр подготовил доклад для Пентагона о нынешнем состоянии Российской армии. Документ этот подан под жирным соусом комплиментов. Главный вывод - "это уже совсем другая армия". И какой же ее видят сегодня американские аналитики?

Вот их выводы:

- реформы российских Вооружённых сил серьёзно повысили боевые возможности.

- Москва приобрела большой опыт современной войны в ходе сирийского конфликта и сформировала собственное видение военного дела будущего. Сирию использовали в качестве испытательного полигона для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). К 2018 году они совершили там 23 тысячи вылетов, проведя в воздухе не менее 140 тысяч часов.

- Появление новых вооружений позволило РФ сократить технологическое отставание от США и их союзников.

- Русские заметно улучшили свою военную машину и активно пытаются добиться прогресса в тех областях, в которых, как считали мы, преимущество на стороне Запада.

- Вооружённые силы России с каждым годом становятся всё более высокотехнологичными, повышается уровень взаимодействия между видами войск, растёт гибкость их применения. Русские не боятся экспериментировать, пробовать новые подходы.

Вертолёты ВВС России во время тренировки воздушной части Парада Победы. Фото: Министерство обороны РФ

- Россия больше не полагается в конфликтах на грубую силу, а делает ставку на информационное доминирование на поле боя. Для этого Москва активно использует технологии искусственного интеллекта, в частности, в сферах командования и контроля, системе раннего предупреждения о ракетном нападении, логистике и обучении войск.

- Россия намерена широко применять беспилотные аппараты в вооружённых конфликтах будущего, а со временем и вовсе рассчитывает заменить солдат роботами.

Этот доклад Американского Центра военно-морского анализа, - пожалуй, первый за последние 30 лет официальный документ, в котором эксперты США не сделали традиционно хвастливого вывода о полном и безоговорочном превосходстве их армии над нашей.

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