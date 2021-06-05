«От Москвы теперь отстанут?»: что потеряет Белоруссия от «небесных санкций» Запада и как они скажутся на России

До пандемии «Белавиа» летала из Минска в 58 городов мира. 31 из них находится в Евросоюзе и на Украине Фото: REUTERS

В новейшей истории Белоруссии 23 мая случился крутой поворот. Такой же резкий, как вираж, что заложил в белорусском небе самолет авиакомпании Ryanair, в тот злополучный день летевший из Афин в Вильнюс.

Напомним, в небе над Белоруссией пилот «Боинга» получил от местного диспетчера сигнал: у нас есть сообщение, что лайнер заминирован. И хотя самолет был уже ближе к Вильнюсу, его развернули и под бережной охраной истребителя МиГ-29 белорусских ВВС препроводили в аэропорт Минска. Всех 126 пассажиров и шестерых членов экипажа вывели из салона, и после тщательнейшего досмотра выяснилось: никакой бомбы на борту нет. И пассажиры благополучно продолжили путь в Литву.

Но двое из них остались в Минске под арестом. Первый - оппозиционер Роман Протасевич, бывший главный редактор телеграм-канала Nexta, который координировал прошлогодние протесты в Белоруссии. Вторая - его девушка, россиянка Софья Сапега. В последнее время они жили в Вильнюсе и тем рейсом возвращались домой из Греции.

Несмотря на все объяснения белорусской стороны, лидеры стран Запада не поверили в совпадение. И посчитали, что посадка «Боинга» была подстроена ради ареста Протасевича. Реакция не заставила себя долго ждать: уже 24 мая несколько крупнейших западных авиакомпаний отказались летать над Белоруссией, а Евросоюз и Украина закрыли свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа».

Давайте порассуждаем, как все это может отразиться не только на белорусской, но и на российской экономике.

1. Много ли потеряет Минск от «закрытого неба»?

Каждый день над Белоруссией пролетает... Вернее, пролетало не меньше 400 лайнеров. Каждый перевозчик платит за «аренду» неба - чем длиннее его путь в воздушном пространстве страны, тем выше такса. Деньги эти получает «Белавиа».

По данным американского агентства Bloomberg, на транзите иностранных самолетов над своей территорией Белоруссия зарабатывала около $70 млн в год. Эти деньги идут в бюджет «Белавиа». После отказа европейских перевозчиков летать над страной Минск рискует потерять не меньше половины этих денег.

- Для государственной экономики это копейки, - говорит экономист Денис Ракша. - А вот для «Белавиа» последствия могут быть очень серьезными.

2. Что ждет компанию «Белавиа»?

Ничего хорошего.

До пандемии «Белавиа» летала из Минска в 58 городов мира. 31 из них находится в Евросоюзе и на Украине (до свидания, «Белавиа»). С остальными тоже все сложно, ибо пандемия. При этом прошлый год компания закончила с чистым убытком в $36 млн. Если это не конец, то...

Впрочем, нет, это конец.

- В своем нынешнем виде компания «Белавиа», скорее всего, перестанет существовать, - прогнозирует Денис Ракша. - Но вряд ли она закроется полностью. Возможно, ей увеличат количество рейсов в Россию, чтобы она могла сводить концы с концами. При этом сама компания станет очень маленькой, а ее самолеты вместе с рейсами европейских направлений могут перейти какой-нибудь российской авиакомпании. И эта российская компания станет выполнять те же рейсы, но через Москву. Например, Минск – Москва – Барселона или Минск – Москва – Будапешт.

В своем нынешнем виде компания «Белавиа», скорее всего, перестанет существовать Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

3. Что изменится для российских туристов?

Многие российские туристы через Минск добирались в те города и страны, куда из родной страны рейсов нет. «Белавиа» летает в Тбилиси и Батуми, Хургаду и Шарм-эль-Шейх, Анталью и Стамбул. «Отвезем вас в страны, с которыми ругается Москва» - неофициальный слоган «Белавиа».

Что будет дальше, предсказать несложно. Грузинское правительство уже назвало «неприемлемым» инцидент с посадкой «Боинга». Ждем, когда Грузия присоединится к европейцам и закроет свое небо для белорусской авиакомпании. В Турцию и Египет «Белавиа» летать, скорее всего, пока продолжит. Но когда-нибудь эпидемиологическая (и не только) обстановка стабилизируется, после чего рейсы на курорты этих стран должны открыться и из России. И какой тогда смысл российским туристам тащиться с чемоданами в Минск и лететь оттуда?

4. Подорожают ли авиабилеты?

- Если и подорожают, то не сильно, - считает Денис Ракша. - Белоруссия - страна небольшая. Чтобы ее облететь, европейским авиакомпаниям не придется делать сильный крюк и сжигать намного больше керосина, чем раньше.

Заметно подорожать могут разве что билеты на оставшиеся маршруты «Белавиа», которые проходили над Украиной. Например, Минск-Стамбул, Минск-Анталья: им придется лететь через Россию и крюк там будет серьезный.

Для российских же авиакомпаний вообще ничего не изменится: как они летали над Белоруссией, так и продолжат летать. А раз маршрут останется прежним, то и цены не изменятся.

5. Какие еще санкции может ввести Запад?

В Европарламенте сейчас активно обсуждают, как еще наказать Белоруссию. Пока ничего конкретного, только сотрясание воздуха. Более-менее внятный прогноз озвучила разве что канцлер Германии Ангела Меркель: обсуждаются персональные санкции против физических лиц. И кажется, мы догадываемся, какое именно лицо она имеет в виду.

- Нет, я думаю, лицо будет не одно. Список из нескольких лиц они наберут – например, включат в него белорусских силовиков. Запретят им въезжать в Евросоюз, иметь счета в европейских банках и т. д. Но такие меры абсолютно безболезненны для экономики страны. Это мы знаем на примере подобных санкций, которые вводились против россиян, - напоминает Денис Ракша.

Но при желании европейцы могут серьезно ударить по белорусской экономике.

- Основные статьи белорусского экспорта - это нефтепродукты, а также удобрения, которые производит «Беларуськалий». Удобрения они поставляют в основном в Азию, так что если ЕС введет санкции против «Беларуськалия», рисков для экономики здесь практически нет, - говорит Денис Ракша.

А вот нефтяная промышленность - совсем другое дело. Белорусская нефтянка работает примерно так: закупает сырье в России, перерабатывает ее в нефтепродукты (бензин, солярка, мазут, сжиженные газы и т. д.) и почти весь готовый «товар» гонит на Запад. В Белоруссии два нефтеперерабатывающий завода - Мозырский (крупнейший в стране) и Новополоцкий. Оба предприятия экспортируют до 80% продукции, от этого страна получает около $4 млрд в год.

- Если ЕС введет санкции против нефтяной промышленность и перестанет покупать белорусские нефтепродукты, это будет очень болезненно для экономики страны, - говорит Денис Ракша. - Конечно, теоретически любые санкции можно обойти. Например, поставлять нефтепродукты в ту же Европу через российских посредников. Но это все равно станет ударом для белорусской экономики, потому что с посредниками придется делиться и она потеряет контроль над процессом.

Что касается знаменитой белорусской техники (холодильники «Атлант», тракторы «Беларус» и т. д.), то знаменита она только на постсоветском пространстве. В 2020 году 88% бытовой техники «Атлант» отправилось на экспорт, главным образом в Россию и Казахстан. Так что здесь белорусам бояться практически нечего: если Европа введет санкции против производителей техники, этого не заметит практически никто.

6. Может, Европа теперь оставит Россию в покое?

На саммите ЕС в конце мая по традиции собирались обсуждать новые меры против России. Но тут на первое место в «санкционной повестке» резко вышла Белоруссия. Может, они наконец отстанут от России и переключатся на «новую угрозу»?

- На время - возможно. Но это не значит, что санкции против России будут ослабевать или отменяться, - считает Денис Ракша. - Если у западных стран появится повод ввести очередные санкции против России, они это сделают. Одно другому не мешает.

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