Сюрпризы премии «МУЗ ТВ»: Тимати помирился с Ксенией Собчак и публично унизил свою новую пассию

Собчак изящно прошлась по самым матёрым реперам Фото: Иван МАКЕЕВ

Диалоги постоянной ведущей премии «МУЗ ТВ» Ксении Собчак со звёздными зрителями в зале давно уже стали визитной карточкой шоу. За годы самых различных телебитв знаменитая блондинка так наловчилась стебать в прямом эфире коллег по шоу-бизнесу, что многие только ради этих моментов и смотрят премию до поздней ночи. Так вышло и на этот раз: Собчак изящно прошлась по самым матёрым реперам - Моргенштерну, Элджею, Даве, Егору Криду и даже не спасовала перед заклятым другом Тимати, с которым у них давние счёты.

Подогревая интерес зрителя, Ксения в какой-то момент направилась к «мистеру Блэк Стар» со словами: «Друг мой, в любой другой момент ты бы просто перешёл на другую сторону улицы, но раз в год мы все-таки встречаемся на премии «МУЗ ТВ»...»

- Вот скажи мне, друг, ты же влюблён в эту девушку, победительницу «Холостяка»? - с ходу взяла быка за рога ведущая, показывая на сидящую рядом с репером красотку в гостеприимном декольте - для Кати Сафаровой этот выход в свет с Тимати оказался дебютным после победы в телепроекте, вот модель и поспешила показать все лучшее сразу.

- Ну... конечно, - попытался уйти от ответа певец, с трудом сдерживая неприязнь.

- Все течёт, все меняется, - продолжила диалог звезда экрана, по-приятельски усевшись рядом и приобняв Тимати за плечи. - Девушки рядом с тобой сменяют друг друга, но лишь две вещи остаются неизменны: твоя борода и Собчак рядышком на премии «МУЗ ТВ». Вот сейчас исторический момент. Ты ведь в своё время помирился даже с Филиппом Киркоровым. Так, может, давай я забуду все сказанное тобой про лошадь, ты забудешь все мои едкие твиты, мы посмотрим друг на друга и договоримся дружить? Что скажешь, Тимати?

В этот момент все операторы устремили камеры на лицо растерявшегося рэпера, взяв его крупным планом. Тимати ничего не оставалось, как пожать Собчак руку.

- Вот это другое дело, - без особого энтузиазма выдавил он из себя.

Для Кати Сафаровой этот выход в свет с Тимати оказался дебютным после победы в телепроекте Фото: Иван МАКЕЕВ

Однако, Собчак не была бы собой, если по заключении перемирия перестала подтрунивать над «другом». Обезоружив Тимати, все своё внимание ведущая направила на его подругу-модель: на весь зал расхвалила ее «загорелые бритые ноги», голое платье, явившее миру сразу все женские прелести, а заметив ценник на подошве туфельки девушки, тут же распласталась у ее ног, чтобы разглядеть бренд и стоимость. А кроме того, в прямом эфире, нисколько не стесняясь Кати, завела с рэпером разговор про бывшую. Мол, как ему новый клип Насти Решетовой, который она посвятила их расставанию? И вдруг Тимати неожиданно растаял, попутно унизив свою новую девушку.

- Пользуясь случаем и прямым эфиром, я хочу передать привет Насте. Настюша, если ты нас смотришь сейчас, большой тебе привет, - огорошил публику вечный холостяк, послав своей бывшей воздушный поцелуй. А следом припечатал победительницу проекта намеком на скорое расставание. - Я думаю, мы с Катей будем вместе также долго, как Филипп Киркоров с Давой!

К слову, поп-король в этот вечер хайпа ради изображал романтику с экс-женихом Ольги Бузовой, интригуя фразами про «дуэт на работе и в жизни», но всем присутствующим было понятно, что их показной интерес друг к другу - не более, чем шоу.

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