Феноменально похудевшая Наташа Королева раскрыла свой новый вес

Наташа Королева появилась на премии "МУЗ-ТВ" с мамой Людмилой Порывай. Фото: Иван МАКЕЕВ

На красную дорожку премии "МУЗ ТВ" Наташа Королева попала, как говорится, с корабля на бал: ночью певица прилетела из Оренбурга, где была проездом с большим концертным туром. 48-летняя "русалка" в маленьком черном платье и на шпильках выглядела сногсшибательно: после скандала с изменой мужа артистка сбросила шесть кило, а заодно и несколько лет. Вот только самого Тарзана рядом не наблюдалось - рядом с Наташей под прицелами фотокамер вышагивала ее мама Людмила Порывай, чей яркий макияж и малиновые волосы были заметны издалека.

- У сына сессия, поэтому не смог прийти. А муж готовится к премьере спектакля, поэтому сегодня я выгуливаю маму, - поспешила успокоить репортеров звезда. - Только полюбуйтесь, как она у меня замечательно выглядит. А ведь ей в этом году исполнилось 75! Во время пандемии мы не смогли ярко отметить юбилей, поэтому праздник маме я устроила в свой день рождения (31 мая. - Ред.). Она собрала всех своих девчонок, которых давно не видела. А в Майами наши подружки-фотографы сделали нам классную фотосессию (эти кукольные кадры вызвали неоднозначную реакцию в Инстаграме. - Ред). Главное, что мама всегда с радостью на это подписывается. Не каждая женщина в ее возрасте будет нормально воспринимать креатив. Но моя мама молодец!

После потрясений в семейной жизни певица похудела на 6 килограммов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот о себе Королева, даром что пребывает в своей лучшей форме, говорила куда скромнее, да и секрет похудения так и не раскрыла. Мол, специально на диетах не сидит, просто не всегда успевает поесть...

- Я вешу от 56 до 60 килограммов (при росте 160 см. - Ред.), это уже привычная вилка: вес у меня постоянно гуляет, - призналась "КП" певица. - Конечно, хотелось бы скинуть еще пару кило, но пока не получается.

- Наташа, следите за волной откровений о харассменте в шоу-бизнесе? Кому больше сочувствуете: пострадавшим женщинам или мужчинам, которые теперь шаг в сторону боятся сделать? - поинтересовалась у артистки "Комсомолка".

- Конечно, это все неприятно. Но у меня невольно возникает один и тот же вопрос: почему о такой тайне люди долгие годы молчали, а теперь вдруг все резко начали рассказывать?.. Не хайп ли это? Чего они боялись? Порушенных карьер? Думаю, вряд ли. Так что у меня много вопросов по этой теме...

- Как вам сегодня на красной дорожке среди тиктокеров? Есть ощущение, что время олдскул в шоу-бизнесе прошло? Вот недавно, например, на пенсию отправили Лещенко и Газманова...

- Я с этим категорически не согласна. Главное, чтобы была аудитория, которая слушает и любит этих артистов, а она есть, и поверьте, огромная. Это только кажется, что слушают молодых. Вот у меня вчера в Оренбурге собрался восьмитысячный стадион, представляете, громадный Дворец спорта. И у Лещенко с Газмановым такой же ажиотаж. Вы знаете, как круто работает Лев Валерьянович? Мне довелось неоднократно с ним выступать. Подскакивают все зрители от мала до велика! Эти песни - на века.

- А у вас есть потолок - до какого возраста планируете петь и плясать?

- Это уж как здоровье позволит. Потому что зал без него никак не раскачать.

- А этим летом вам удастся отдохнуть?

- Летом буду работать - снимаем несколько телепроектов, о которых пока нельзя рассказывать. А вот маму отправим в санаторий где-нибудь здесь, в России. Я вам хочу сказать, у нас в стране есть шикарные места. Алтай, например, Карелия. А в Оренбурге, где я сейчас выступала, главная достопримечательность - местное мертвое море с такой же концентрацией соли, как в Израиле. И там шикарнейший санаторий, занимает третье по популярности после Сочи и Крыма. Так что по Турции мы не скучаем!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наташа Королева после разлуки с мужем: Я похудела на шесть кг и поняла, как мне дальше жить

Певица рассказала «КП», помогли ли ей суровые испытания в тропиках победить внутренних демонов, не дававших покоя (подробности)

"Обворовавшая" Наташу Королеву девушка заявила о беременности от Тарзана

По мнению адвоката, певица могла заявить о краже из ревности (подробнее)

Неожиданная развязка дела об измене: Наташа Королева простила любовницу Тарзана и мстит свидетельнице

Анастасия Шульженко вышла сухой из воды, а вот ее подруга может "загреметь" на 16 (!) лет (подробнее)