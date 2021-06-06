Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт6 июня 2021 19:25

Федерер снялся с «Ролан Гаррос». Медведев идет дальше

Швейцарский теннисист объяснил свое решение плохим самочувствием
Сергей КИРИЛЛОВСергей КИРИЛЛОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Роджер Федерер почувствовал себя плохо на соревнованиях.

Роджер Федерер почувствовал себя плохо на соревнованиях.

Фото: REUTERS

Для поклонников Роджера Федерера неприятная новость. В воскресенье победитель 20 турниров Большого шлема заявил, что снимается с соревнований. 39-летний теннисист, пропустивший больше года из-за травмы, после матча третьего круга с Домеником Кепфером почувствовал себя неважно. Эта игра продолжалась 3 часа 36 минут и, судя по всему, отняла слишком много сил у ветерана. И хотя Федерер ее выиграл (7:6; 6:7; 7:6; 7:5) и вышел в четвертый круг, он еще накануне заявил, что дождется утра, чтобы понять свое состояние. Утром последовал его отказ от игры с итальянцем Берреттини…

Очень жаль, ведь швейцарец в прекрасном стиле на этом «Ролан Гаррос» выиграл три матча, и по сетке в ¼ финала попадал на первую ракетку мира Новака Джоковича, с которым у него старые счеты. А далее, в случае победы, мог бы уже в полуфинале встретиться с Рафаэлем Надалем. Но теперь 35-летний испанец, у которого в активе тоже 20 побед в турнирах Большого шлема, получил отличный шанс обойти Федерера и стать самым-самым...

А тем временем вторая ракетка мира Даниил Медведев без проблем переиграл в четвертом круге чилийца Кристьяна Гарина (6:2; 6:1; 7:5). Эта всего четвертая победа россиянина на «Ролан Гаррос», раньше Медведев никак не мог в Париже пройти первый круг. В четвертьфинале Даниил встретится с греком Стефаносом Циципасом, обыгравшем Коренью-Бусту (6:4; 6:4; 6:2).

Вторая ракетка мира Даниил Медведев без проблем переиграл в четвертом круге чилийца Кристьяна Гарина

Вторая ракетка мира Даниил Медведев без проблем переиграл в четвертом круге чилийца Кристьяна Гарина

Фото: REUTERS

- Спасибо большое всем, - поприветствовал Медведев зрителей, которых наконец-то пустили на трибуны. А потом Даня на чистом французском (Медведев живет и тренируется в Монако) рассказал, что уже несколько раз играл с Циципасом и все матчи были всегда очень сложными. А потом призвал французскую публику болеть за него.

В женской части турнира в четвертьфинал прошла единственная оставшаяся в сетке россиянка Анастасия Павлюченкова, победившая в четвертом круге белоруску Викторию Азаренко (5:7; 6:3; 6:2).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал на теннисном турнире «Ролан Гаррос»: российскую спортсменку обвиняют в «договорняке»

Тревогу подняли букмекеры, когда на один из сетов были значительно повышены ставки (подробнее)

Спорт: ТЕННИС