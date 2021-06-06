Федерер снялся с «Ролан Гаррос». Медведев идет дальше

Роджер Федерер почувствовал себя плохо на соревнованиях. Фото: REUTERS

Для поклонников Роджера Федерера неприятная новость. В воскресенье победитель 20 турниров Большого шлема заявил, что снимается с соревнований. 39-летний теннисист, пропустивший больше года из-за травмы, после матча третьего круга с Домеником Кепфером почувствовал себя неважно. Эта игра продолжалась 3 часа 36 минут и, судя по всему, отняла слишком много сил у ветерана. И хотя Федерер ее выиграл (7:6; 6:7; 7:6; 7:5) и вышел в четвертый круг, он еще накануне заявил, что дождется утра, чтобы понять свое состояние. Утром последовал его отказ от игры с итальянцем Берреттини…

Очень жаль, ведь швейцарец в прекрасном стиле на этом «Ролан Гаррос» выиграл три матча, и по сетке в ¼ финала попадал на первую ракетку мира Новака Джоковича, с которым у него старые счеты. А далее, в случае победы, мог бы уже в полуфинале встретиться с Рафаэлем Надалем. Но теперь 35-летний испанец, у которого в активе тоже 20 побед в турнирах Большого шлема, получил отличный шанс обойти Федерера и стать самым-самым...

А тем временем вторая ракетка мира Даниил Медведев без проблем переиграл в четвертом круге чилийца Кристьяна Гарина (6:2; 6:1; 7:5). Эта всего четвертая победа россиянина на «Ролан Гаррос», раньше Медведев никак не мог в Париже пройти первый круг. В четвертьфинале Даниил встретится с греком Стефаносом Циципасом, обыгравшем Коренью-Бусту (6:4; 6:4; 6:2).

Вторая ракетка мира Даниил Медведев без проблем переиграл в четвертом круге чилийца Кристьяна Гарина Фото: REUTERS

- Спасибо большое всем, - поприветствовал Медведев зрителей, которых наконец-то пустили на трибуны. А потом Даня на чистом французском (Медведев живет и тренируется в Монако) рассказал, что уже несколько раз играл с Циципасом и все матчи были всегда очень сложными. А потом призвал французскую публику болеть за него.

В женской части турнира в четвертьфинал прошла единственная оставшаяся в сетке россиянка Анастасия Павлюченкова, победившая в четвертом круге белоруску Викторию Азаренко (5:7; 6:3; 6:2).

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