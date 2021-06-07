Бизнесмен Дмитрий Мазепин: «Авторы этой политической мелодрамы хотели показать российский след»

Бизнесмен заявил, что вся эта ситуация - политическая мелодрама, авторы которой хотели показать российский след, а сам он никакого отношения к этому не имеет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О его причастности к белорусской оппозиции заговорили после покаянного интервью Романа Протасевича белорусскому телевидению. Он тогда заявил, что солидные деньги в поддержку редакции канала приходили от российской компании, которая занимается горной добычей, в её названии упоминается слово Урал, а владелец - прямой конкурент Михаила Гуцериева. В общем, косвенно, но очень явно указал на Дмитрия Мазепина.

Так вот, бизнесмен заявил, что вся эта ситуация - политическая мелодрама, авторы которой хотели показать российский след, а сам он никакого отношения к этому не имеет.

- Хорошо понимаю авторов этой политической мелодрамы, которые хотели бы показать западный план захвата спецслужбами Белоруссии. И при этом показать и российский след. Эти же авторы говорили про истории Мика и Ника, про вагнеровцев, - заявил Мазепин. - И теперь кому-то захотелось развить историю про российскую компанию, которая имеет отношение к проекту Нехта. Не было сказано имен, однако определенные названия упомянуты. Могу ответить прямо и честно – я имею непосредственное отношение к компаниям «Уралкалий» и «Уралхим». Но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанные ТГ-каналы.

Кстати, отдельно бизнесмен остановился на, как говорил Протасевич, «встрече олигарха в Польше со Степаном Путило». Утверждает, что никогда там не был, а если бы и был, то в условиях пандемии скрыть бы не смог. Самого главреда Нехты олигарх охарактеризовал так:

- Молодой человек, 26 лет, который успел послужить в нацистском Азове на Донбассе, поработал на западные спецслужбы и сам признает, что получал зарплату, который признает, что организовывал штабы белорусской оппозиции с одной стороны. С другой – ему грозит высшая мера наказания.

При этом своего особого отношения к Белоруссии Мазепин скрывать не стал. Но утверждает, что оно обусловлено корнями:

- Я родился в Минске, но с 88 года, когда вернулся с 2-хлетней службы в составе ограниченного контингента в Афганистане, я проживаю в Москве. Мой отец похоронен на Московском кладбище в Минске. Моя мать, которой будет 85 лет в этом году, живет в Минске, является гражданкой Белоруссии, но мы единая семья.