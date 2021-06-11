ВОЗ предупредила: В Европу пришли более опасные штаммы коронавируса

Очередь у пункта вакцинации в Бухаресте, Румыния. Фото: REUTERS

Суточная заболеваемость коронавирусом в России, по данным за 11 июня 2021, составила 12 505 человек. Это выводит нас на сентябрьские цифры прошлого года. Как наслаждаться летом, провести свой отпуск с пользой для себя и не заболеть коронавирусом, рассказали эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Сейчас во многих странах Европы начинают доминировать новые, более опасные варианты коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора России, нас тоже не миновала эта участь. В России нашли более 550-ти штаммов SARS-CoV-2, в том числе и особенно заразные - британский, десятки разновидностей южноафриканского и модификацию индийского варианта, спровоцировавшего в Индии вспышку новой заразы – грибка черной плесени.

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, выступая на брифинге в Женеве, посвященному ситуации с COVID-19, напомнил, что важно не повторять ошибки прошлого лета.

- Прошлым летом постепенно росло число заболеваний COVID-19 среди молодых людей, потом повысился уровень заражения и в более старших возрастных группах, что привело к новой катастрофической вспышке осенью и зимой 2020 года – к новым локдаунам и гибели людей, - говорит Ханс Клюге.

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как защитить себя летом? 5 правил от экспертов КП

1. Носить маски в транспорте и общественных местах,

2. Регулярно проветривать помещение,

3. Спать (достаточное количество сна помогает иммунитету поддерживать здоровье,

4. Двигаться (!), включая плавание, особенно полезно в морской воде,

5. Принимать умеренные солнечные ванны с 7 до 10 утра и после 16 часов. Это стимулирует выработку в организме витамина Д, польза которого во время пандемии ковида подтверждена врачами.

Что еще важно сделать для себя?

Вакцинироваться. В ВОЗ отмечают, что сделать прививку от ковида важно всем, но, прежде всего, людям старше 70-ти лет, и тем, у кого есть хронические заболевания. И напоминают, что, если вы привились, то это не значит, что вам не надо заботиться о себе, используя маску в общественных местах и сохраняя физическую дистанцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько антител должно быть в норме после прививки от коронавируса

Читателей «КП» консультируют эксперты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (подробнее)

Начинается с изменений в походке: Что нужно знать о новом осложнении коронавируса, способном вызвать отказ дыхательных мышц

Случаи его возникновения регистрируют в том числе и в Санкт-Петербурге (подробнее)