НАТО уже у России «под балконом»: Чем Путин может ответить в Женеве на предложение Байдена

Инфраструктура альянса разбухает и все ближе приближается к российским границам Фото: REUTERS

Уже известно – в Женеве будут обсуждаться военные вопросы. Россия – США, Россия – НАТО. Ну и ничего конкретного не говорящая обывателю «стратегическая стабильность». Это, если хотите, - те договоренности, на которых давно выстраивались отношения Москвы и Вашингтона, Москвы и Брюсселя (там штаб-квартира НАТО). Своего рода несущие опоры этих отношений.

Американские политики и генералы подрезали их: США сначала вышли из Договора по ПРО, потом и Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а недавно – и из Договора «Открытое небо». Опоры рухнули. Но оставалась главная – Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Как только не «вилял хвостом» и не хитрил Вашингтон, предлагая Москве модернизировать его! Сначала умолял Россию уговорить Китай войти в обновленный СНВ-3 (но был послан в Поднебесную). Затем предлагал затолкать в Договор еще и российское тактические ядерное оружие. Не прокатило. Ну и, наконец, одним из условий для пролонгации СНВ-3 Белым домом было требование включить в Договор все российские новейшие гиперзвуковые системы (тут США серьезно отстают от РФ).

И тут случился облом. Нам, по сути, предлагали обменять бриллианты на бутылочное стекло. Вашингтон тянул пролонгацию СНВ-3 до последних дней. Ну а затем, видимо, понял, что если Москва выйдет из него, то она получит колоссальное преимущество над Стратегическими ядерными силами США пенсионного возраста (у России такие силы обновлены до 80%!). И Байден, скрипя зубами, подписал пролонгацию.

Попытки оправдать существование НАТО

И вот скоро – Женева. Какие там «ядерные» мысли у Байдена в голове? Очень возможно (позвольте помечтать), что он захочет вознестись над миром «голубем мира» - предложит Кремлю подписать новый двусторонний договор США и России о радикальном сокращении ядерных вооружений. И как же ответит на это Путин?

А он уже отвечал: среди ядерных стран НАТО не только США, но и их союзники. И это дает несправедливо преимущество блока над Россией. Так не пойдет. Если сокращаться, то всем ядерным клубом альянса. Тут, как говорится, торг возможен.

Ну а теперь о НАТО. Уже просочилась информация, что блок на предстоящем скоро саммите намерен принять программу своего развития на предыдущие 10 лет.

Главная цель – укрепление позиций в Европе для отражения «российской военной угрозы». Ну и какая же она? Россия намерена оккупировать Европу от Прибалтики до Ла-Маша? Сбросить десант на Берлин и Париж? Захватить рыбные артели и сыроварни в Балтии? Такие мысли могут возникать только в головах идиотов.

Уже давно известно, этот лицемерный и провокационный вой о «русской военной угрозе» - главный сленг, с помощью которого НАТО пытается оправдать свое существование. Понятно: если не орать каждый день о такой «угрозе», смысл блока пропадает. За этот фальшивый плач своих европейских союзников по НАТО США хорошо платят – до 70% в общак альянса. А тем временам его инфраструктура разбухает и все ближе приближается к нашим границам. Пока мы 30 лет «выражали озабоченность» НАТО приполз к нашим кордонам и уже рассматривает в бинокль золотые купола наших церквей. И никакой Кузькиной матери у Москвы словно и нет. Ну Путин же ясно вам сказал: в НАТО «наплевали» на наши «озабоченности».

Болезнь оказалась сильно запущенной. И только сейчас мы решили укрепить западное стратегическое направление (говорить о "20 дивизиях" неграмотно. Там несколько другое).

Цели НАТО

Ну а что США и их союзники по НАТО? В планах – создание новых военных баз и объектов в восточной Европе. В том числе и за «соседним забором» России – на Украине. США уже строят свою базу (под личиной временного пункта управления кораблями) с берега Черного моря в Очакове. В тех же краях уже примащивается и Великобритания. Есть большая вероятность, что на Украине могут появиться и ракетные объекты США. А это уже – та самая «красная линия», о которой недавно говорил Путин.

И что? Будем стращать Киев, Вашингтон и Брюссель? Самые грозные предупреждения Москвы тут вряд ли подействуют. Нужны симметричные действия.

Для начала можно послать на Кубу и в Венесуэлу по парочке наших стратегических бомбардировщиков. Просто с дружественным визитом. А, может быть, в эти же дни отправить сановитые военные российские делегации в Китай, Северную Корею, Иран. Для укрепления военных связей, так сказать. Только не надо песен про "второй Карибский кризис". Не поможет. НАТО уже у России «под балконом».

А я вот так и вижу: спит Байден в своем женевском отеле. А тут звонок среди ночи, от министра обороны США Остина. И его панический голос:

- Мой президент, русские ракеты уже на Кубе и в Венесуэле!!!

- «Тополя»? «Ярсы»? «Сарматы»?

- Нет, пока только «Калибры», «Кинжалы» и «Цирконы»!

А утром у президента США встреча с Путиным. И Байден говорит:

- Владимир, может будем «завязывать» с ракетным противостоянием?

Путин:

- Этот вопрос можно обсудить…

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