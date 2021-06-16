Мигрантов в России ждет обязательная вакцинация от коронавируса

Как же прививать иностранцев, если они не собираются оформлять документы, а медицинские справки покупают в коммерческих клиниках? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент Владимир Путин поручил правительству организовать платную вакцинацию от коронавирусной инфекции трудовых мигрантов, приезжающих в страну.

"Прошу правительство, регионы и бизнес совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции", — заявил он.

А ведь действительно, какой смысл вводить все эти локдауны, если мигранты нас окружают буквально везде: таксисты, дворники, грузчики, курьеры, продавцы в магазинах, работающие в фастфудах, официанты?

Если вакцинировать исключительно местных жителей, то новые штаммы заболевания будут разносить приезжие. О каком тут "коллективном иммунитете" может идти речь? Потому, когда опять слышу: ученые прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 в России в конце июня, это нисколько не удивляет.

Не секрет, что в России среди мигрантов есть заболевшие не только коронавирусом. Наши медики на проблему смотрят намного шире: в сети довольно много историй о больных иностранцах туберкулезом и ВИЧ, которые работают в нашей стране без документов и даже после выдворения возвращаются в Россию под новыми именами в новых паспортах.

По подсчетам разных экспертов рядом с нами живут и работают нелегально около миллиона иностранцев. А ведь международное медицинское сообщество давно предупреждает, что коронавирус, который ослабляет иммунитет, может вызвать в мегаполисах эпидемии ВИЧ, гепатитов и туберкулеза. Все эти смертельные заболевания станут передаваться ослабленным коронавирусом гражданам намного быстрее.

Цифры неумолимо об этом свидетельствуют: только от ВИЧ в 2020 году умерли более 20 тысяч наших граждан (от коронавируса за все время 124 тысячи), 50 тысяч узнали, что больны вирусом, а 80 тысяч начали от него лечение.

РЕАКЦИЯ НА УГРОЗЫ

На днях на распоряжение президента откликнулся министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он завил, что вакцинация "Спутником Лайт" от коронавируса для иностранцев в России "будет доступна в первую очередь для работающих в стране".

А сегодня Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление: обязать к вакцинации 60 % персонала предприятий, которые работают в сфере услуг. Как вы поняли, речь идет не только о мигрантах.

Согласно указа мэра Москвы Сергея Собянина до 15 июля 2021 года руководители таких организаций должны организовать "проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников".

- К 1 июля будет создана информационная система, которая позволит контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением, – заявил градоначальник.

В первых рядах на вакцинацию ждут: работников торговых прилавков, массажных салонов, салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов, сотрудников общепита, почтальонов и сотрудников банков.

Не секрет, что в России среди мигрантов есть заболевшие не только коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А ОНИ БОЯТСЯ И ПРЯЧУТСЯ

Но как прививать иностранцев, если они не собираются оформлять документы, а медицинские справки покупают в коммерческих клиниках? Без регистрации по месту пребывания они не могут получить даже ОМС, чтобы обратиться в поликлинику.

Вчера стало известно, что президент России Владимир Путин продлил мораторий на выдворение иностранцев до 30 сентября.

Приезжих поставили перед выбором: либо уезжай домой, либо за 3,5 месяца успей найти официальное жилье и регистрируйся по месту жительства. Тем, кто не отреагирует на предупреждение в октябре ждет депортация с запретом на въезд в страну на 10 лет. Выдворять сейчас уже начали тех, кто совершил какие-либо правонарушения.

Но оформлять документы и вакцинироваться приезжие не спешат. Об этом уже заявляют представители узбекско-таджикских диаспор в России: мол, необразованные люди "напуганы сарафанным радио-интернетом, но их выбор надо уважать".

Но никаких призывов делать вакцины со стороны представителей диаспор, медиков и духовенства. Хотя, во многих мусульманских странах такие вопросы решаются куда более четко и расторопно.

В пример можно привести опыт Арабских Эмиратов, где сегодня имеют честь отдыхать многие наши соотечественники. Как известно, их там обслуживают не местные жители, а исключительно мигранты из Филиппин, Афганистана и Индии, где как раз выявили новый штамм. Но в ОАЭ никаких локдаунов: мигранты в ОАЭ продолжают прибывать и убывать, рестораны не работают только в праздничный месяц Рамадан. Почему? Потому, что без мигрантов там пустыня за месяц заметет песком все дороги, а следом и небоскребы.

АРАБЫ В ПРИМЕР

Система безопасности в ОАЭ отличная. Каждый гастарбайтер или турист сдает мазок на коронавирус на родине, а потом повторно в аэропорту ОАЭ. Там же в аэропорту, при прохождении контроля, любой гость ОАЭ подтверждает свою личность при сканировании радужки глаза. Приезжий также обязан скачать в смартфон и предъявить на экране специальное приложение, которое будет отслеживать его перемещение по ОАЭ. Из аэропорта иностранец едет в штат, но перемещаться по другим ему запрещено до подтверждения негативного результата. В случае положительного результата, всех с кем контактировал гость сразу госпитализируют.

Кстати, вакцинированным гастарбайтерам в ОАЭ вручается значок "Вакцинирован". Его они обязаны носить, чтобы повысить уровень доверия к предприятию, где они работают. И заботятся об этом прежде всего работодатели.

У нас вакцинацию гастарбайтеров упорно пытаются переложить на государственные плечи. Хотя, по идее, вакцинация гастарбайтеров должна оплачиваться из кармана работодателя, который их приглашает, а затем эксплуатирует, либо самого мигранта.

Не секрет, что многие страны стали использовать сам механизм проверки на коронавирус для первого этапа легализации иностранцев.

Что нам мешает параллельно проверять приезжих за их счет на ВИЧ, гепатиты, туберкулез и проводить геномную регистрацию, биометрию, как это делают в ОАЭ, чтобы больные иностранцы не миновали нашу границу с новыми паспортами?

И главное, не передавать все эти функции частным медицинским центрам. А то все эти благие начинания быстро превратятся в платную услугу по телефону.