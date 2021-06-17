Сколько продержится новый брак "разлучницы" Анастасии Макеевой: неожиданный прогноз нумеролога

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Очередной роман роковой красавицы Анастасии Макеевой обернулся не только свадьбой, ради которой избраннику-строителю Роману Малькову пришлось уйти из семьи с четырьмя детьми. Вот уже несколько месяцев непримиримые жены - нынешняя и бывшая - воюют в соцсетях и скандальных ток-шоу, выливая друг на друга ушаты грязи. А на последней программе дамы и вовсе разодрались за кулисами, и эта потасовка обещает перерасти в уголовное дело и даже всенародную петицию (!) против актрисы-разлучницы...

Что это - сумасшедшая любовь или сиюминутный хайп, и как долго продлится этот, уже четвертый брак артистки, "Комсомольской правде" рассказала звездный нумеролог Клара Кузденбаева, к которой за прогнозами обращается весь цвет шоу-бизнеса. В свое время она точно рассчитала рождение ребенка у Филиппа Киркорова, бронзу "Евровидения" у Сергея Лазарева, а также брак Потапа и Насти. Выводы эксперта оказались неожиданными.

- Анастасия родилась 23 декабря 1981 года - в нумерологии это дата называется "днем первопроходцев", - говорит нумеролог. - Она харизматична, обаятельна, удачлива - все двери перед Настей открыты. Она хороший друг и всегда готова помочь. Честна и считает себя очень справедливым человеком, хотя на самом деле это вовсе не так. У Макеевой есть одна очень полезная особенность: она донор энергии, именно поэтому ее все обожают - ей не жалко делиться своими энергетическими ресурсами, она веселая, душа компании. И кстати, поэтому всегда будет молодо выглядеть.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева дала прогноз новому браку Анастасии Макеевой.

Однако, не все так безоблачно. По словам нумеролога, у актрисы эмоции преобладают над разумом, да и в быту с ней тяжело: ленива, ревнива, нетерпелива, может задавить своей энергией. И если считает что-то несправедливым, никогда не промолчит. Однако, образ коварной и хваткой разлучницы, прилипший к Макеевой после нашумевших телешоу, далек от реальности.

- Настя совсем не расчетливая. Что бы о ней ни говорили, строить интриги и провоцировать - не в ее характере: цифры не могут врать, - уверена Клара Кузденбаева. - Правда, есть один момент. Анастасия родилась в дату, которая называется "коридор мести": это значит, что с ней нельзя враждовать. Тот, кто на это решится, всегда будет в проигрыше. Она заряжается от борьбы, именно поэтому столько всего наговорила и написала про бывшую жену своего Романа.

Между тем, избранник актрисы Роман Мальков, которого женская аудитория невзлюбила за измену и брошенных детей, как говорят цифры, не мог поступить иначе.

- Роман, также как и Настя, является носителем знака 325 - это знак предсказателя. И когда люди с одинаковым знаком встречаются, в нумерологии это называется судьбовластный брак: они две половинки одного целого. Если их пути пересеклись, уже не имеет значение ни возраст, ни вероисповедание, ни наличие штампа в паспорте: эти двое будут вместе, - продолжает эксперт. - У них с Анастасией очень много общего: оба обладают экстрасенсорными способностями, не любят физический труд, легко расстаются с деньгами, харизматичны, удачливы, сильные аналитики. Душевные, сердечные, чувствительные люди. Макеева для Романа хороша еще и тем, что отдает ему свою энергию. Кстати, этот год для Малькова очень важный: у него написаны судьбоносные перемены в личной жизни, поэтому новая свадьба была неспроста - они будут вместе очень долго. Но при этом Мальков, как бы ни ругала его экс-супруга, никогда не оставит своих детей: это написано в его программе.

Разобрала нумеролог и жизненный код Светланы Мальковой. Оказалось, что с бывшим мужем она была категорически несовместима.

- Даже удивительно, что они поженились, хотя совсем не подходили друг другу, - удивляется Кузденбаева. - У Романа заниженная самооценка, он вечно сомневается, бывают перепады настроения. При этом он душевный, справедливый, талантливый: из него мог бы получиться хороший артист или художник. А Светлана очень материальна, большая труженица, умеет считать деньги. Она всегда доминировала в отношениях и пренебрегала супругом, будучи уверена, что тот никуда не денется. Мол, да кому он нужен, кроме меня. Все эти годы Роману не хватало душевного тепла, их брак держался только на детях и громадном терпении мужа. Поэтому развод был неизбежен.

Однако, даже после развода экс-супруга не останется одна. По прогнозу звездного нумеролога, Светлану Малькову ждет хороший год, когда она может встретить своего мужчину.

- Главное, Светлана не должна растрачивать свою энергию на злость, ревность и негатив, иначе она пропустит свой благоприятный период, и удача от нее отвернется. Свете надо успокоиться и принять ситуацию, тем более, что Анастасию ей все равно не победить, а муж в семью в любом случае не вернется, - советует Клара Кузденбаева.

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