Было принято решение о возобновлении авиасообщения с Турцией Фото: EAST NEWS

Россия приняла решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня 2021 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в пятницу.

По словам Голиковой, делегация российских экспертов завершила оценку ситуации с коронавирусом в Турции. Как отметила Голикова, ситуация там значительно улучшилась. В Турции снизился уровень заболеваемости COVID-19, а санитарно-эпидемиологические требования жестко соблюдаются, в том числе в ночные часы действует комендантский час для местных жителей. Уровень вакцинации персонала в отелях составляет от 60 до 90%, отметила Голикова.

В связи с этим, по ее словам, было принято решение о возобновлении авиасообщения с Турцией.

Кроме того, с 28 июня 2021 Россия открывает авиасообщение с еще рядом стран. Так, на регулярной основе будет возобновлено авиасообщение с США по маршруту Москва -Вашингтон, Москва - Нью-Йорк и обратно. С 28 июня также возобновляется авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией. Помимо этого увеличивается число рейсов в страны, с которыми уже открыто авиасообщение. Это Австрия, Греция, включая острова, Катар, Финляндия, Хорватия и Швейцария.

Перед тем, как отправляться на отдых за границу, Голикова посоветовала россиянам обязательно вакцинироваться.