Полтора миллиона за вечер: Гонорары Дмитрия Губерниева выросли после скандала с Ольгой Бузовой

После скандального эфира гонорар за частные мероприятия у Губерниева стали такие же, как у Бузовой

46-летний Дмитрий Губерниев последние годы востребован не только на ТВ, но и как ведущий различных мероприятий. Телеведущий и спортивный комментатор ведет не только важные концерты и прочие торжественные мероприятия, но и частные вечеринки. Мы узнали, как менялся гонорар Губерниева.

В июне Дмитрия Губерниева обсуждали не только спортивные болельщики, но и миллионы фанатов Ольги Бузовой. Случилось это после того, как Бузову позвали в прямом эфире поговорить о футболе и поддержать нашу футбольную сборную на «Евро 2020». А Дмитрий Губерниев построил диалог со звездой шоу-бизнеса в свойственной ему манере. У Оли случилась истерика, а Дмитрий, щеголяя «эрудированной заготовкой», повел себя не совсем по-джентельменски… Любой скандал по традиции повышает популярность, цитируемость наших артистов. А они и рады. Чем больше эмоций – тем выше гонорары.

Менеджер московского агентства рассказал kp.ru: «Мы пригласили Дмитрия Губерниева провести свадьбу столичного бизнесмена и его избранницы в сентябре текущего года. В Крыму, в Алуште – там, кстати, Настя Макеева замуж только что вышла. Клиенты рассчитывали на гонорар в миллион рублей для Губерниева за ведение одного вечера свадебного дня. Решились пригласить именно после громкой «сценки» с Бузовой. Мы обратились на этой неделе к концертному директору Губерниева – он запросил гонорар уже в полтора миллиона рублей. За такие деньги вряд ли возьмут его. Так как будет еще и соведущая. Кстати, Бузова стоит примерно столько же – но ее редко заказывают на статусные частные мероприятия».

В разгар свадебного сезона самые востребованные ведущие – Иван Ургант, Ксения Собчак, Игорь Верник, Лера Кудрявцева, Максим Галкин. Часто зовут на частные мероприятия Андрея Малахова – однако он не всегда соглашается. Их гонорары в два раза выше, чем у Губерниева. После высоких рейтингов телепроекта «Маска» его ведущего Вячеслава Макарова чаще стали приглашать вести мероприятия. К примеру, недавно он зажигал на юбилее Максима Галкина.

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