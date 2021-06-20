Глава Минтруда Антон Котяков: «За отказ от прививки сотрудника можно отстранить от работы без сохранения зарплаты»

Глава Минтруда Антон Котяков
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Вслед за Москвой еще несколько регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Края и области присоединяются к этому списку буквально в режиме онлайн. Одно из условий, которые вводят власти - многие организации обязаны вакцинировать не менее 60% сотрудников. Например, в Москве это компании, работающие в следующих отраслях:
- торговля,
- общественное питание,
- ЖКХ и энергетика,
- транспорт,
- образование,
- здравоохранение,
- соцзащита,
- салоны красоты и массажные салоны,
- фитнес-клубы,
- клиентские подразделения банков,
- театры, кинотеатры и концертные залы,
- почта,
- МФЦ.
Сотрудники, у которых есть противопоказания по состоянию здоровья, от прививки освобождаются.
Что грозит работникам, которые откажутся от вакцинации без уважительной причины? Об этом рассказал журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
- Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить, - рассказал глава Минтруда.
По словам Котякова, отстранение от работы вводится на тот период, пока в регионе действует постановление об обязательной вакцинации. При этом сотрудник лишается зарплаты на весь этот период. А вот увольнение работника за отказ от прививки, по словам министра, «в трудовом законодательстве не предусмотрено».
ЗНАЙ!
В каких регионах введена обязательная вакцинация
Москва
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Тверская область
Тульская область
Кемеровская область
Сахалинская область
Ненецкий автономный округ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Директор центра по профилактике вирусных инфекций: Обязательная вакцинация от коронавируса для групп риска - это альтернатива локдауну
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Викулов рассказал kp.ru, насколько обоснована сейчас такая мера с медицинской точки зрения (подробнее)