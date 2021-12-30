Леонид Агутин появился на публике с роскошной женщиной Фото: СОЦСЕТИ

Леонид Агутин совсем скоро появится в финале юбилейного шоу "Голос". Выпуск передачи обещает стать венцом всей истории программы. По этому случаю певец в блоге опубликовал несколько фотографий перед волнительным событием.

Леонид Агутин предстал перед публикой в компании очаровательной брюнетки. В кадре он сидит за роялем и улыбается Элине Пан, стоящей рядом. "Сегодня финал!" - коротко объявил известный исполнитель.

Девушка сразила народ красотой. Роскошная артистка отличается нереальным голосом и великолепной фигурой. Певец является наставником прелестной конкурсантки.

Напомним, 53-летний Леонид Агутин вот уже больше 20 лет женат на Анжелике Варум. Их брак называют одним из самых крепких среди отечественных звезд. А ведь супруги пережили измены и расставания.

На конкурсе "Новая волна-2011" не сильно трезвого певца застукали за страстными поцелуями с неизвестной брюнеткой. Папарацци засняли, какими жаркими были объятия музыканта с чаровницей. Как оказалось, тогда Варум собиралась подать на развод.

Артист выпил лишнего и не смог держат себя в руках, пока его супруга спокойно спала в номере отеля. На утро Анжелика обо всем узнала, собрала вещи и уехала домой. Однако до разрыва дело так и не дошло. Агутин смог вымолить прощение. "Мы с женой до сих пор называем это видео - «моим популярным видео». Я был, конечно, невменяемо пьяный. Не знаю, кто это заснял. Представляю: вокруг куча людей, и это происходит прямо на твоих глазах. Сам пришел, не надо следить за человеком, просто стой и снимай. На какие-то несколько минут крыша моя съехала. Это был неприятный момент. Мы тогда с супругой поругались, даже не поругались, а очень расстроились. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли", - откровенничал музыкант.