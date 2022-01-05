«Слёзы и разочарование»: Анна Калашникова рассталась с банкиром-миллионером

Певица Анна Калашникова рассталась с женихом-миллионером Фото: Личный архив

Певица Анна Калашникова объявила о расставании с банкиром Иваном Семеновым, с которым встречалась два года. В своем посте в Инстаграме певица намекнула на разочарование и предательство: «Видимо, так сложились звезды, что слова моей новой песни «Не ври мне в Риме» оказались пророческими. Я начинаю год тигра, прощаясь с прошлыми отношениями. Мы с Иваном больше не пара. Говорю спасибо всему хорошему, что между нами было. Отпускаю в космос все плохое. Надеюсь, в новом году не будет столько слез и разочарования. Я сильная, я справлюсь. Спасибо моей семье, моему сыночку, что Вы есть у меня. И благодарю своих подписчиков за поддержку. Вместе мы сила».

Ранее Калашникова намекала подписчикам, что несчастна с Семеновым.

-Говорят, после заката всегда наступает рассвет... Поэтому я очень верю в новый 2022 год. К сожалению, в 2021 было много разочарований, предательства, подлости, издевательств, зависти, грязи, лжи и моих слез, которые никто не видел,-писала в своем блоге певица. -Лично для меня, как человека искреннего, душевного, верного и преданного семейным и общечеловеческим ценностям, этот год был очень тяжелым… Да! Я сильная, так воспитана, никогда не жалуюсь и всегда на позитиве. Но не могу на этот раз просто промолчать и улыбнуться… Я хочу поделиться с вами моя инста семья, что у меня на душе слёзы … боль и разочарование… Разочарование в друзьях и подругах, в любви, в делах… Я не могу больше доверять… Я боюсь доверять людям! Мне больно видеть как люди, которым верила доверяла и любила, превращаются в оборотней, жестоких расчетливых и алчных аферистов! Этот год раскрыл настоящие человеческие сущности людей, от которых я никогда (!!!) не ожидала предательства… Многие сняли маски и показали свои лица. Кому-то затуманила разум алчность, кому-то жажда пиара и хайпа… Иные просто потеряли разум, совесть и вообще душу… Я подумала: может, это пандемия так на всех повлияла? Общая проблема, которая, казалось бы, должна нас сплотить, наоборот разобщила и сделала многих из нас жёстче и злее. Поэтому в столь смутное время я стала ещё больше ценить свою семью. И моих настоящих друзей, которые рядом, которые любят и ценят меня. Спасибо, родные, что Вы рядом. Я Вас люблю

И забираю вас в 2022! Спасибо 2021 году, что раскрыл мне глаза!!! С надеждой и разбитым сердцем идем в год тигра.

Мне не впервой начинать все с нуля и заживлять раны. Поверьте, на моем сердце шрамов достаточно… Я не могу исправить этот мир, я могу только изменить себя и своё отношение…

P.S. А всем «оборотням» отвечу словами Людмилы Марковны Гурченко: «Если вы плюете мне в спину, значит, я впереди!»

Певица Анна Калашникова объявила о расставании с банкиром Иваном Семеновым, с которым встречалась два года. Фото: Личный архив

Напомним: Калашникова и Семёнов планировали пожениться в 2021 году, но из-за пандемии перенесли торжество.

С мечтой об общем ребёнке тоже не сложилось - суррогатная мать, которую они наняли, как оказалось, вынашивала чужого младенца.