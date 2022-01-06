Говорят цифры Токаева: звездный нумеролог дала расклад, когда в Казахстане наладится обстановка

Клара Кузденбаева на связи с родными и друзьями из Казахстана Фото: Личный архив

Известный звездный эксперт – нумеролог Клара Кузденбаева живет и работает в Москве, она консультирует многих известных политиков, бизнесменов, артистов. Но в Казахстане у нее живут родные и друзья. Поэтому Кузденбаева постоянно на связи с Казахстаном. Клара говорит, что болеет душой и сердцем за земляков и родину.

В разговоре с kp.ru Клара Кузденбаева поделилась своим видением ситуации.

- Клара, вы общаетесь с земляками?

- Конечно, на протяжении этих дней смотрим видео, которые высылают мне друзья и знакомые из Казахстана. Думаю, что мудрости хватит у президента Казахстана уладить, стабилизировать эту непростую ситуацию. Президент сразу же принял экстренные меры – подписал указ об отставке правительства. Касым-Жомарт Токаев мудрый политик: президент – миротворец, справедливый, патриот. Ничего личного - об этом говорят его цифры, его жизненная программа (высчитывается в нумерологии с помощью дат рождения и других цифр – прим. Авт.). Главное – чтобы президент излишне не идеализировал людей из своей команды, иначе его могут ждать предательства со стороны ближайшего окружения. Хотя сейчас он на спаде, но сможет стабилизировать обстановку. Жаль, что Токаев не пришел к власти раньше. За два с половиной года его управления страной невозможно успеть изменить систему, которая на протяжении многих лет была направлена против народа. Согласитесь – тяжело разгребать то, что было наворочено за три десятилетия.

- Люди в Казахстане были готовы к тому, что начнутся беспорядки?

- Неожиданно все случилось. В Казахстане народ терпеливый всегда был, поэтому такого не ожидали. Конечно, жалко народ, который довели до нищеты и отчаяния. Сегодня ситуация сложная во всем мире, но в Казахстане особенно, потому что здесь не просто мирные жители вышли на улицы. А существуют провокаторы. Идут провокации, хулиганства и поджоги, что неудивительно. Подобное развитие событий мы раньше видели в других странах. Это недопустимо и неправильно. Провокация идет от Мухтара Аблязова (экс-министр, бизнесмен был обвинен в хищениях денег и сбежал заграницу, оттуда координирует действия оппозиции). Он - главный провокатор, который сам сбежал с Казахстана, обворовав страну. И теперь подстрекает народ – все это видят, как он в том числе со своей страницы в социальных сетях, дает указания. Если бы он думал о народе, болел за него душой, то пошел бы другим путем. Его амбиции и уязвленное самолюбие подталкивают людей к этим беспорядкам и хулиганствам. Аблязов же не говорит людям: «мирно выходите».

Вспомнила сейчас историю, связанную с Аблязовым. Еще в 2009-м году меня пригласили сниматься в фильме о кризисе в Казахстане. Финансировал проект банк, которым владел Мухтар Аблязов. Я встретилась с его помощницей и сказала: «У вашего Аблязова период плохой – он на спаде». В ответ - нет, все в порядке. Через 10 дней я должна была вернуться на съемки фильма, но он не состоялся. Аблязов бежал из страны, жил в Швейцарии, сидел в тюрьме – вышел, после чего стал проживать во Франции. Теперь он координирует беспорядки в Казахстане. Главная задача сейчас - не должно быть кровопролития, все можно решать мирным путем.

- Люди на работу, за продуктами не выходят?

- Обычные люди, граждане сидят по домам, не выходят на улицу. Магазины не работают, все закрыто. Сестренка моя работает в госструктуре – ей передали по телефону информацию, чтобы не выходила на работу.

- Интернет отключен?

- Интернет не работал. Вот буквально полтора часа назад появился - заработал.

- Говорят, что ситуация была напряженная еще и из-за коронавируса?

- В стране напряженная экономическая ситуация. Коронавирус эту ситуацию еще более усугубил, потому что разорились многие частные компании и народ еще больше обнищал. Это произошло не только в Казахстане, но и по всему миру. Но в других странах нет такой коррупции, повального воровства, которое происходило в Казахстане. Хочу поддержать своих земляков и сказать, что верую: в Казахстане жизнь изменится во благо народа. Только мирным путем!

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