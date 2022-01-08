Драка неизлечимо больного внука Аллы Пугачевой с Алексеем Паниным завершилась скандалом

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Внук Аллы Пугачевой обиделся на папу Владимира Преснякова после боя с Алексеем Паниным. Дошло до публичных разборок Никиты Преснякова с отцом.

Внук Аллы Пугачевой избил Алексея Панина на глазах у многомиллионной аудитории. Встреча в октагоне закончилась триумфом Никиты Преснякова и нокаутом скандалиста-актера.

Победе старшего сына порадовался Владимир Пресняков. Он разместил в блоге видео драки. Вот только сам Никита Пресняков довольно резко отреагировал на душевный порыв отца.

"Ну, нафига это выкладывать. Даже я сам не выкладываю этот зашквар", - оставил он комментарий под роликом. Владимир, дабы погасить семейный скандал, поспешил удалить видео.

Что касается Панина, то он все еще не пришел в себя после избиения. Это и понятно. В первый раз на полу Алексей оказался уже через 20 секунд после начала боя. Второй раз артист рухнул в середине первого раунда. Во втором раунде судья остановил откровенное избиение Панина, который еще несколько раз оказывался на полу.

Стоит отметить, что Никите удалось одолеть противника несмотря на неизлечимую болезнь. Врачи обнаружили у певца полипы желчного пузыря. Это доброкачественные опухоли. "Это вылечить нельзя, но это можно остановить. В противном случае придется вырезать желчный пузырь и потом жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно придерживаться диеты", - отмечал Пресняков-младший.