Папа 9-летней студентки МГУ просит преподавателей принять у Алисы экзамен «неофициально»

Первый экзамен девочка сдала на тройку, второй – на двойку

История с «вундеркиндом», 9-летней девочкой Алисой Тепляковой, поступившей в этом году на психологический факультет МГУ, выходит на новый виток: первую сессию Алиса, увы, завалила, и, если не пересдаст в феврале экзамены, это может стать поводом для отчисления.

Руководство психфака такой вариант пока не рассматривает. Хотя на факультете и кипят от возмущения: мол, юную студентку видели очно всего несколько раз за полгода – в начале сентября и на двух экзаменах в декабре. Сессию, напомним, Алисе разрешили сдавать по индивидуальному плану, то есть отдельно от одногруппников, и до Нового года она могла «отстреляться».

Но все пошло не по плану. Первый экзамен девочка сдала на тройку, второй – на двойку, после чего Евгений устроил потасовку с охраной, пытаясь прорваться в аудиторию. Еще на два экзамена Алису вообще не привезли.

- Причину мы не знаем. Родители не посчитали нужным уведомить факультет. Мы им звонили - никто не ответил. А ведь Алису ждали профессора, - сокрушался в беседе с kp.ru заместитель декана по учебной работе факультета психологии МГУ Артем Ковалев.

Обычно студенты-прогульщики бегают за преподавателями, а тут все наоборот. Да и причина неявки Алисы, судя по всему, не в самой студентке, а в ее родителе. Не привез, вот она и не явилась. В последнюю неделю декабря – как раз когда у Алисы были назначены последние два экзамена – Тепляковы передавали насмешливые видеоприветы в личном блоге.

На одном Алиса лежит на кроватке рядом с плюшевым мишкой и читает толстый и умный учебник Фихтенгольца по матанализу. «Дошла до неопределенных интегралов, - с гордостью сообщает Евгений. - Пока её сверстницы учат таблицу умножения и читают "Лягушку-путешественницу".

В следующем видео Алиса рассказывает, что любит читать книги по психологии и решать задачки по математике и приглашает преподавателей «с ней проконсультироваться или встретиться». А 29 декабря – в день последнего экзамена – Тепляковы написали обличительный пост, обвинив психфак в некомпетентности, непрофессионализме и нарушении прав несовершеннолетней. А в комментариях и вовсе бравировал в ответ на реплику «с вами же связаться не могут»: «Они позвонили, мы сказали, что они видят прямое нарушение закона и могли бы обратиться в контролирующие органы, общались мы с ними минут пять».

Евгений Тепляков.

В общем, неясно, состоялся ли телефонный разговор между факультетом и папой. Но по факту Алиса, которая очень много времени проводит за учебниками, осталась к концу первого семестра со многими «хвостами» (помимо трех экзаменов у нее не сданы и все зачеты), и с этим что-то нужно делать. И Евгений, похоже, что-то затевает.

4 января Алексей Никитин, доцент факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ, выложил пост в математическом паблике во «Вконтакте» «Ежик в математике», где высказал свое мнение о ситуации с Алисой. Девочка, оказывается, посещала его лекции по математическому анализу для первокурсников-математиков — и онлайн, и очно. Есть даже видеозапись одного из занятий, где среди слушателей в аудитории можно со спины рассмотреть Алису (она почему-то сидит на паре в курточке).

Получается, Никитин – едва ли не единственный преподаватель в МГУ, которому папа доверяет, да и тот — с другого факультета. Почему именно он? Тепляков мог быть знаком с Никитиным со студенчества: они примерно одного возраста и оба закончили ВМК. Кроме того, Алексей Антонович - внук того самого Бориса Никитина, автора нашумевшей в 1960-х методики раннего развития, по которой тот растил и воспитывал своих семерых детей. Революцию в педагогике сейчас пытается совершить и Тепляков и, по-видимому, записал Алексея Никитина в единомышленники. Рассчитывал, что тот поддержит его замыслы по поводу ускоренного обучения 9-летней Алисы в альма матер. Однако, судя по посту математика, он не намерен идти на поводу у Тепляковых. Цитируем:

“В конце декабря Тепляковы просили принять у Алисы "неофициальный" экзамен по Высшей математике, но я понимая, зачем это им нужно, сразу отказался. После этого было заявлено, что я "переобуваюсь в воздухе", что я "позорю своего деда (Б.П. Никитина)", что мне помочь им, это как "нацисту признать, что он говорил с евреем" и т.п. В конце концов, после того, как я озвучил тезис, что не считаю Алису вундеркиндом, мне было сказано еще ряд гадостей, а потом я попал в их "чёрный список", и был заблокирован”.

Алексей Никитин в посте называет историю с Алисой «весьма некрасивой». Отмечает, что Тепляковы, отдавая дочь на психфак, наверное, ставили целью «не достижение высоких целей в науке и образовании, а исключительно желание продемонстрировать то, что девятилетняя девочка способна поступить в МГУ». Кроме того, преподаватель не видит особых успехов Тепляковых: «Да, Алиса — весьма способный, и, пожалуй, даже талантливый ребёнок. Но пока, как таковых, достижений у них не так много».

Среди комментатариев под постом мы нашли и оставленный пользователем с ником «Петр Иванова». Таким именем подписаны статьи на портале «Т-Ж» о жизни многодетной семьи Тепляковых (повествование там ведется от первого лица). Человек с этим же ником устраивал перепалки с однокурсницами Алисы в соцсетях. Тепляков, правда, открещивался: мол, не знаю никакого Петра, не понимаю, о чем речь (хотя о содержании реплик знал). Так вот обращаясь к Никитину, Петр Иванова, вещающий снова от лица Теплякова, был обходителен:

«Не забанили) а экзамен нам нужен вообще не для того. Нам нужна реальная помощь, чтобы понять, что она знает, а что нет. Оснований считать экзамен на психфаке объективным у нас, к сожалению, нет. Про экзамен нам актуально, но с одним условием: ни мы, ни вы это не используем ни в каких сми ни для каких "подковерных" игр. Если есть кто-то из преподавателей, кому это интересно, будем благодарны. Нам важно понимать, понимает ли она на уровне формулировок, понимает с подсказками, понимает с доказательствами или как-то еще».

«Да. Потом разбанили. Но неприятный осадочек остался», - расставил все точки над «и» Никитин.

Согласится ли кто из университетских преподавателей экзаменовать Алису «неофициально» и разбираться, каким образом вытянуть из девочки правильный ответ, мы наверняка скоро узнаем.

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