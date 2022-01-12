Специальный репортаж Александра Коца: Боевики атаковали «скорые», чтобы добить раненых силовиков

Александр Коц передает из Алма-Аты Фото: Александр КОЦ

«ДУМАЛ ТОКАЕВ В РОСТОВ УЛЕТИТ...»

- Честно, в какой-то момент я подумал, что все, капец стране, - встречает меня на железнодорожном вокзале Алма-Аты знакомый местный бизнесмен. – Было ощущение, что все посыпалось, особенно, когда на два дня из города полностью исчезли силовики. Недооценил Токаева (президент Казахстана. - Ред.), думал, он в Ростов улетит.

Мы еле плетемся по мертвым пробкам, сковавшим вдруг Алма-Ату, по которой всего несколько дней назад бегали вооруженные боевики. Мой знакомый злится, не понимая природу таких заторов. Кругом стоят гаишники, направляя ползучие потоки в объезд центра. Но только ты пытаешься объехать вставший квартал, как появляются новые гаишники и снова загоняют тебя в пробку.

Кругом стоят гаишники, направляя ползучие потоки в объезд центра Фото: Александр КОЦ

Вдруг мимо нас в расчищенный от машин центр города врывается кортеж в сопровождении бронемашин, а сверху по его маршруту летит вертолет. По нему я и понимал следующие полдня – куда точно не стоит ехать на машине. «Вертушка» сопровождала колонну президента Казахстана, который приехал в родной город встретиться с родственниками погибших силовиков – их портреты теперь на электронных экранах вдоль городских дорог. И посмотреть на последствия погромов.

Разграбление коснулось лишь небольшой части города по ходу движения погромщиков Фото: Александр КОЦ

«ЭЛИТНЫЕ БАНКИ И ТУРЕЦКИЕ МАГАЗИНЫ МАРОДЕРЫ НЕ ТРОНУЛИ»

Скажу так - я ожидал увидеть в Алма-Ате более апокалиптическую картину. Репортажи отсюда в первые дни января рисовали батальное полотно, на котором от города не оставили камня на камне. На деле разграбление коснулось лишь небольшой части города по ходу движения погромщиков. Но для Казахстана и это беспрецедентно!

При этом мародерство было подозрительно избирательным. Посреди разбитых витрин стоит целехонький супермаркет турецкой сети. А остановилась лавина мародеров и вовсе перед развязкой, за которой начинаются офисы всех крупнейших банков Казахстана в модных зданиях из стекла и бетона. Мародерами явно кто-то управлял и к элитным объектам, на которых они могли выместить всю свою классовую ненависть, не подпустил.

Мародерами явно кто-то управлял Фото: Александр КОЦ

Следов городских боев (а я их за 20 лет работы в «горячих точках» насмотрелся) тоже обнаружилось не много. Причем там, где террористы встречали отпор (например у местного РОВД), они отступали, не ввязываясь в долгие перестрелки. А там, где отпора не было, и стрелять нет нужды.

По сути, это была классическая террористическая атака с четкими целями, на которые боевики не собирались распалять много ресурсов. Захватить арсеналы полицейских участков. Взять под контроль въезды в город и аэропорт, через который по воздуху силовикам могла прийти подмога. Выступить по телевидению, объявив какой-нибудь «Южно-Казахстанский» велайят и поднять «зеленое знамя ислама» над сгоревшим акиматом. Спровоцированные профессиональными координаторами погромы и грабежи были ширмой и шли параллельно захвату города. Просто никто не предполагал, что центральная власть отдаст приказ на жесткое подавление – об этом не предупреждали кураторы от силовиков-«оборотней».

И ОДКБ никто не ждал.

По сути, это была классическая террористическая атака Фото: Александр КОЦ

СТРЕЛЯЛИ И РЕЗАЛИ ЯВНО ПРОФЕССИОНАЛЫ

Впрочем, крови все равно было пролито немало. И в Алма-Ате уверены, что официальные цифры жертв погрома занижены минимум втрое.

На местной станции скорой помощи мне отказались назвать точные данные. Но рассказали, как медикам пришлось работать в реальных боевых условиях, подвергаясь нападениям боевиков. И поделились любопытными, ранее не звучавшими деталями.

Фото: Александр КОЦ

- С 4 по 7 января поступило 11 с половиной тысяч вызовов. 9100 мы обслужили. Треть – это травмы, огнестрельные, резаные, битые, - рассказал мне и.о. директора Службы скорой помощи Андрей Ложкин. - Ко многим пациентам мы не могли добраться из-за оцеплений и беспорядков, потому что на бригады нападали. Мы не разделяли: бастующие, не бастующие, полицейские, не полицейские. Их было не разобрать. Многие бастующие переодевались в полицейскую форму.

И. О. директора Службы скорой помощи Андрей Ложкин Фото: Александр КОЦ

- Вы это знаете точно?

- Полицейские одевались в гражданскую одежду, потому что их реально там убивали! Бастующие не давали нам оказывать помощь полицейским. С этой целью они нас и останавливали. Обыскивали машины, искали сотрудников полиции.

- Состояние какое было у людей? И какие травмы?

- В начале это, конечно, были средней тяжести. Потом пошли уже тяжелые, когда начало применяться оружие. Наши ребята и трупы вывозили, потому что их захватывали. В основном тяжелые травмы уже с вечера 5-го и 6-го января, огнестрельные. Голова, грудь и резаные. Ноги в основном, били в бедра, в ягодичную область, чтобы была большая кровопотеря. Скорее всего, это были какие-то профессионалы...

ПОГРОМЩИКИ ЗАБИРАЛИ ТРУПЫ СВОИХ ЛЮДЕЙ

- 5 наших работников пострадали – двое водителей и три медсотрудника, - поделился со мной замдиректора по медицинской части Шайхидин Бадиров. - Бандиты говорят: не оказывайте помощь полицейским, занимайтесь нашими людьми. Тех оставляйте.

Замдиректора по медицинской части Шайхидин Бадиров Фото: Александр КОЦ

- Говорят, погромщики забирали с улиц трупы своих подельников... Это правда?

- Было такое. У 4-й подстанции бандиты в принудительном порядке забрали одну скорую бригаду, чтобы она вывезла трупы с площади Республики.

- Это боевики вывозили трупы своих людей?

- Ну, да.

Фото: Александр КОЦ

Фельдшер той самой подстанции Сергазы Абыллаев подвергся нападению у площади Республики.

- 4-го января, ближе к десяти, началась стрельба, гранаты, шум. В этот момент поступил вызов оказать медпомощь сотруднику полиции. В нашу машину загрузили троих, один из них был без сознания, двое - тяжело ранены. В этот момент на нашу скорую напали. Начали в нас кидать камни, разбили стекла, боковую дверь, открыли заднюю дверь, закинули гранату слезоточивую. Вторая граната была то ли боевая, то ли какая-то шумовая. Мы успели ее выкинуть через окошко.

Фото: Александр КОЦ

- А что это за люди были? Вы смогли их рассмотреть? Это местные? Не местные? Это казахи или иностранцы?

- Там были разные нации. Не могу сказать, что только казахи. Они молодые были, да, лет 20-25, может. Ну, тяжело было. Они с тобой даже не вступают в контакт, чтобы поговорить спокойно.

С 4 по 7 число поступило 11 с половиной тысяч вызовов Фото: Александр КОЦ

- А вы пытались?

- Да. Я пытался: успокойтесь, пожалуйста. Они тебя не слушают. Они матерятся: отдайте нам полицейского, не оказывайте ему помощь, пусть, грубо говоря, здесь подыхает. Но мы все равно довели до конца это дело. И госпитализировали в больницу экстренно.

«ТРОФЕИ» НАЧАЛИ ВСПЛЫВАТЬ

Тем временем зачистка Алма-Аты продолжается. Внешне это практически незаметно. Но каждое утро власти сообщают об очередной тысяче (плюс-минус) арестованных. Многие сами подставляются. На местных электронных барахолках постепенно всплывают награбленные товары. За бесценок предлагают купить телевизоры, мобильные телефоны, часы, кроссовки и прочие «трофеи» мародеров.

Алма-Ата приходит в себя, пытаясь осознать, что с ней произошло в новогодние каникулы Фото: Александр КОЦ

- Хорошо, конечно, что правоохранители так рьяно работают, - говорит один мой алма-атинский знакомый. – Но как бы такое рвение не вышло боком. Я друга уже три дня найти не могу. Морги-больницы прошерстили – нет. Значит, мог попасть под горячую руку, под общую гребенку. Он к протестам и погромам вообще никакого отношения не имеет, поддерживает власть. Зачем настраивать против себя лояльную часть общества?

Фото: Александр КОЦ

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