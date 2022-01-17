Расследование Ульяны Скойбеды: Моторист из Башкирии два года дурил ученых рассказами про снежного человека и упырей

Игорь Бурцев (справа) и Андрей Строганов. На заднем плане одеяло с фотографией снежной женщины Пати, сделанное в 1967 году в Калифорнии и до сих пор вызывающее споры о подлинности. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Гоголевская история произошла со мной под Рождество и развязалась на Святки, когда славян посещает нечисть с покойниками, черти воруют луну и в мире творится фантасмагория. Позвонил давний знакомец, исследователь полтергейста Виктор Фефелов:

- Не хочешь написать про снежного человека? Тут семинар в Институте этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая.

В полтергейсты я скорее верю: слишком перепуганными выглядят пострадавшие, в присутствии которых сыплются на пол предметы и звучит потусторонний голос, плюс события подтверждают сотрудники полиции, соседи...

Поэтому и существование снежного человека допускаю: ну, обезьяна, пусть даже с особой интуицией - умеет прятаться от человека и редко попадает в кадр (но попадает).

Гоминологи с мировым именем ездили в «экспедиции», где «из рук в руки передавали йети стаканы с алкоголем», а спонсор, бизнесмен из Петербурга, вообще упился до чертей.

Вот даже и «КП» писала: в XIX веке в лесу Абхазии была изловлена дикая волосатая женщина Зана, ее держали в клетке и случали со смелыми абхазскими мужчинами, в середине XX века черепа Заны и ее сына - великана Хвита были эксгумированы и доставлены в НИИ Миклухо-Маклая (потомки Хвита и сейчас живут в Орловской области). Или в 2004-м наш корреспондент Андрей Кабанников ездил в штат Теннесси к сельской жительнице Дженис Картер, которая утверждала, что ее семья 60 лет дружит со снежным мужчиной по имени Фокс - подкармливает его собачьим кормом и постелила в подвале одеяло для ночевки. Правда, когда Кабанников приехал, никого такого на ферме не оказалось, но ведро с кормом висело, и родственники Дженис уверяли: «Да, недавно заходил, вон и подстилка его лежит».

Есть в мире место непознанному!

Но то, что ждало на семинаре, выглядело как настоящая сенсация.

«МЫ ЩУПАЛИ ЕГО»

На кафедре лежал череп того самого абхазского Хвита, а к кафедре вышли пожилые (81 и 71 год) гоминологи с мировыми именами Игорь Бурцев и Андрей Строганов (гоминология, кто не знает, это наука о снежном человеке, псевдонаука, если угодно). Это Бурцев в 71 - 75-м годах ХХ века выкопал Зану и Хвита и это Бурцев разыскал американку Дженис Картер.

Бурцев в НИИ этнологии с черепом и бюстом Хвита. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Рассказывает:

- Мы уже несколько раз ездили в Башкирию, где местный контактер 13 лет общается со снежными людьми, он им как член семьи: они его бьют, железную трубу о его голову измяли... Я был в эйфории, когда мне удалось за руку подержать... испытать рукопожатие одного из них! Причем он был хулиганистым: сначала бросал 15-килограммовые обрезки ствола в фургон, где мы сидели, а потом мы стали друзьями, стояли на расстоянии пяти метров и переговаривались. Это Дерган, мы знаем, как его звать.

Андрей Строганов вторит:

- Я тоже имел рукопожатие с Дерганом, и еще мне засветили котелком по голове: у меня была шишка и очень сильная. Это больно, обидно, но при этом возникает чувство восхищения! И когда они нам звонят - те, кто владеет русским, они звонят, тоже оно возникает. У нас как летние экспедиции проходят: мы выставляем стол и сидим, и он, Дерган, совершил набег, промчался за нашими спинами и шлепнул меня и гида-контактера, гид полетел прямо на стол, сломал его, свалились все тарелки...

Ведущая конференции из НИИ Миклухо-Маклая:

- К сожалению, мы должны передать слово другому выступающему...

Я, если сказать по-русски, была в крайнем изумлении. Люди рассказывают такое, о чем президенты должны докладывать в ООН, это же контакт цивилизаций! А им затыкают рот.

И немедленно напросилась на интервью.

Андрей Строганов, верный соратник гоминолога. На снимке заливает следы йети. Фото: Личный архив

«Я - ЗАШИБИСЬ»

В квартире у Бурцева музей йети: фигурки, магниты из разных стран, собственноручно отлитые следы бигфутов (североамериканский вариант снежного человека. - Ред.) - исследователь побывал в сотнях экспедиций, причем в первых- лет сорок пять назад - как корреспондент kp.ru.

Фото Бурцева из его экспедиции на Памиро-Алай в 1979 году было опубликовано в "КП" и разошлось по всему миру. Фото: Личный архив

Работая в Высшей комсомольской школе и защитившись на кафедре международного коммунистического движения, Игорь Николаевич не имел профильного антропологического образования и ездил в «антинаучные», не одобряемые советским начальством командировки строго в отпуск, а командировочные удостоверения брал у нашего обозревателя Ярослава Голованова - и у него же публиковал результаты исследований.

Квартира Бурцева представляет собой музей снежного человека. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Рассказывает:

- Алексею, нашему гиду, 27 лет, он живет в деревне и ездит вахтовым методом на завод, ремонтирует двигатели, он моторист. Йети он в первый раз увидел школьником: шел по лесу и услышал жалобный звук, долго боялся, но все-таки подошел и освободил непонятное существо из капкана. И этот снежный человек, он сказал, что его зовут Фа-Нур, а Леша по-русски переназвал его Гриша, стал ближайшим другом Алексея. Постоянно приходит к нему во двор, просит еду и угощение, познакомил с семьей и старейшинами. Оказалось, что йети живут общинами, и наш гид присутствовал на собраниях, где было двадцать шесть особей! Еще с одним снежным человеком по имени Дерган Леша столкнулся в 2016-м - ехал на машине и сбил его, Дерган за ним погнался, девушки, которые сидели в Лешиной машине, снимали на телефон. Запись эта стала широко известна, ее даже показывали по местному телевидению... Дерган этот все время дерется, именно он приходил к нам во время экспедиций, трогал за руку и гладил меня по лицу, зато Гриша, которого мы никогда не видели, попросил через Лешу подарить ему телефон...

Алексей Черепанов, скрин стрима YouTube-канала TraverZa. В руках - пакет с кормом для йети.

Раздается звонок, по громкой связи - озабоченный молодой голос Леши, интересующийся, когда приедет экспедиция, и, следом: «Гриша хочет поговорить».

Бурцев умиленно расплывается: «Гриша, как ты?» Из трубки несется горловое матерное: «Я ***** (зашибись. - Ред.)», - звук нечеловеческий, больше всего похож на варган.

«Гриша, мы к тебе скоро приедем, возьмем в экспедицию журналиста?» «Журналист - плохо, бум-бум...»

- Говорит, постороннему опасно, убьют, - вздыхает Бурцев.

Я чувствую себя Алисой, которую затягивают в кроличью нору.

Игорь Бурцев в экспедиции в Башкирии. Такие конструкции исследователи считают доказательствами существования снежного человека. Фото: Личный архив

«В ГРОБ К ФРОЛУ СИПАТОМУ»

В общем, я толерантный человек, и до последнего верю героям. И когда мне рассказывают, что кто-то невидимый хватает Лешу, один раз в течение часа затаскивал на их глазах под кровать, в другой вырубил и утащил в лес, и пришлось вызывать для розыска полицию, я киваю: «Да, пострадавшие от полтергейста тоже это самое рассказывают, валяются по полу и говорят, что их кто-то держит».

Тот самый фургон-кунг, в котором живет экспедиция. Фото: Личный Архив

И когда мне показывают кадры, снятые в экспедиционном фургоне: гасится свет, сразу раздается голос: «Ой, прилетели колбаса. Откуда это она? У этих существ паранормальные способности», - потом фургон начинает раскачиваться, и исследователи с Лешей хором кричат: «Прекрати, Дерган! Мы тебе вынесем подарок!» - я тоже не говорю, что колбасу, ОЧЕВИДНО, кидает Леша (без него в кадре тишина, с его появлением начинается феерия).

Мошенничество или полтергейст? В вагончике летают табуретки, колбаса и всевозможные предметы. Фото: Личный архив

Но всему есть предел.

- В прошлом году, - рассказывает Бурцев, - в сарае Алексея стали появляться и другие мистические сущности. Это нечто вроде Горлума, Алексей зовет его Чепыш, он все время верещит: «Вевеве!» - и вроде как является инопланетянином, за провинность оставленным НЛО на земле. Во-вторых, это Черт с рогами, Андрей сам его видел, а бизнесмен, который ездит с нами и спонсирует наши экспедиции, просто с ним пил... И, наконец, упырь Фрол Сипатый, седой столетний дедушка, он когда-то был человеком, но стал пить кровь людей...

Мне ставят новый файл с уже привычным цирком: железный фургон раскачивается, снаружи его осыпают гулкие удары, в окна летит всякая всячина, воют собаки. Леша сообщает: «Это упырь Фрол Сипатый и его молкотавки, оборотни! Нет, не выносите им подарков, разорвут, я сам!» Выходит на улицу, и через секунду слышен его удаляющийся вопль: «Помогите!» Старики суетятся, но дверь оказывается заблокирована снаружи, исследователи трясущимися руками налаживают газовую горелку и ружье на случай, если к ним ворвутся, пытаются докричаться: «Фрол! Фро -о-ол! Пощади нас», - потом дребезжащими голосами поют про море - священный Байкал.

Подобное изображение в качестве фотографии Фрола Сипатого якобы прислал исследователям снежный человек Гриша. Пробили - картинка оказалась с сайтов ужасов.

Мне отчего-то очень стыдно.

Спустя время появляется румяный и счастливый Леша (после каждой «паранормальной» съемки он чуть хлопает себя по ляжкам) и объявляет, что Фрол Сипатый утащил его в свое логово, положил в гроб и угрожал выпустить кишки ножиком.

Занавес.

ТРАВЕРЗА

Честно говорю: Бурцев пытался запретить мне писать слово «Башкирия», требовал расплывчато намекать на предгорья Урала, но в сети-то все есть.

Алексей Черепанов, в 2019-м выложивший ролик про бегущего за машиной снежного человека, давал интервью под своей фамилией, и СМИ огласили место происшествия: село Емашево Бирского района.

Cелфи со "снежным человеком", которое Алексей выложил в соцсеть. По его словам, на фото Гриша.

Нынче этот ролик висит на youtube-канале Traverza, потому что Алексей стал... нашим коллегой, блогером! Снимает видео про йети - сидит в поле в кадре, вдруг падает: «Это Дерган меня толкнул», - или ходит вокруг сарая и объясняет, почему никак не может войти внутрь и показать верещащую там потустороннюю тварь.

Вид Алексея со спины, в фургоне экспедиции. Он смело выходит к упырю и молкотавкам.

Впрочем, пипл хавает.

Пишу коллеге: «Здравствуйте, я из «Комсомолки»! Бурцев сказал, что вы поймали Чепыша и держите его в сундуке, просил меня связаться со Звездным Городком, найти выход на космонавтов!» (это правда).

Отвечает: «Какого Чепыша? Мы бухали». - «Как какого? Про которого вы ролики снимаете!» - «Господи, вы что, поверили?! У меня развлекательный канал. Правды здесь нет».

Изображения, по словам Алексея, попавшие на камеру ночного наблюдения. Фото: YouTube-канал TraverZa.

Изображения, по словам Алексея, попавшие на камеру ночного наблюдения. Фото: YouTube-канал TraverZa.

Так я и думала с тех пор, как Бурцев показал мне «сделанную в экспедиции фотографию»: Игорь Дмитриевич стоит в темноте под деревьями, а за его спиной - рогатая козлодразина с красными глазами, очень страшная, если бы изображение не билось, как Демон Капра из компьютерной игры Dark Souls...

Решаю уточнить: «Вы что, разыгрываете Бурцева?»

«Ну как бы нет... мы нормально работаем».

Наверное, теперь можно высказать предположения.

Примерно такой монстр оказался подмонтирован к реальному изображению Бурцева под деревом в экспедиции. Это Демон Капра из игры Dark Souls.

ВООБЩЕ ПЕРЕПИЛИСЬ

В Предуралье любят попугать людей легендами про оборотней, икотку и лесных духов, см. сериал «Территория» и статьи про снежных людей в местной прессе. Леша рассказывал в интервью, как все началось на самом деле: никакого Гришу он, конечно, из капкана не освобождал, просто сидел в 14 лет в шалаше, и вдруг заднюю стенку проломил огромный валун, который едва могли сдвинуть с места два человека.

В другой раз ночью кто-то прыгнул на крышу и стал отдирать с нее доску (школьники, которые набились в шалаш половиной класса, испугались и убежали).

В третий на крыше лежала огромная покрышка от трактора, забросить которую было нереально.

Такой фон жизни, на котором бегущая за машиной фигура гориллы показалась логичной и ожидаемой. Алексей даже видео выложил не сразу, а через три года: не думал, что оно кого-нибудь заинтересует, просто телефон решил почистить.

И взорвалась бомба. СМИ, визит гоминологов из Москвы, покупка ролика за 5000 рублей. По столичным меркам мало, а по башкирским...

«У нас тут в деревне люди хер без соли доедают», - честно сказал Алексей в одном видео. Понятно, что парень уцепился за приработок и стал снимать доморощенные «Байки из склепа»: Ютуб платит за рекламные просмотры.

Вскоре на «человека с паранормальными способностями» вышел спонсор: санкт-петербургский бизнесмен, владелец сети салонов оптики, он купил тот самый кунг-фургон и стал оплачивать экспедиции, по сто тысяч рублей (билеты на троих, еда, солярка, подарки «потусторонним силам»).

Знаете, наверное, в нулевые капиталисты массово употребляли вещества и «летали» на Нибиру к рептилоидам? А этот - патриот, любит нашу провинцию и чертей. И, что характерно, их видит...

Вот здесь у меня загвоздка.

Может, Алексей действительно что-то такое умеет? Ведь наши исследователи хором твердят, что трогали снежного человека, глотку готовы перегрызть за малейшее сомнение, меня чуть из квартиры не выгнали: «Мы готовы делиться информацией только с теми, кто разделяет нашу точку зрения»! Женщины-медиумы часто использовали «способности» (несчастье говорить рвущимся изнутри чужим мужским голосом) для коммерческого успеха, даже открывали салоны...

В противном случае это наведенный психоз какой-то...

- А как вы трогали йети, при каких обстоятельствах? - насела я на Бурцева.

- Ну, он стучал в стенку, и Алексей сказал: он просит выпить, надо отнести; я налил стакан, понес, поставил на капот. Опять стучит, я второй раз понес: смотрю - стоит, но темно было, не разглядеть. Взял у меня выпивку из рук и погладил по лицу, и эйфория... И Андрей так же носил, а в июле они без меня ездили и вообще перепились...

Так бы сразу и говорили.

Исследователи давно считают йети чем-то нематериальным и способным растворяться в воздухе: вот этот дымок, сфотографированный в 2015 году под Клином, они всерьёз считают снежным человеком. Обманывается тот, кто хочет обманываться. Фото: Личный архив

ОТ РЕДАКЦИИ

И все-таки они вертятся...

В снежного человека можно верить или нет, однако есть два свежих факта, которые упрямо твердят: что-то такое существует за гранью нашего привычного представления.

Первый факт: в конце прошлого года британцы отдали проанализировать искусственному интеллекту знаменитое видео бигфута, случайно снятое американскими туристами в 1967 году (вы его точно видели: нечто, похожее на гигантскую гориллу, удаляется в сторону леса, размахивая руками и озираясь). И компьютер при помощи еще и специалиста по сцецэфектам, голливудского костюмера, профессора анатомии и антрополога вынес вердикт: на экране точно не переодетый человек. И не обезьяна. А какой-то неизвестный науке зверь.

Искусственный интеллект признал «снежного человека» реальным существом.

Второй факт: при изучении трагедии на перевале Дятлова во время экспедиции kp.ru один из лучших судмедэкспертов страны Эдуард Туманов пришел к необычному выводу. Доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова предположил, что странные переломы грудной клетки на телах некоторых дятловцев могли появиться только в двух случаях. Либо от колеса автомобиля при наезде (а в те места горного Урала ни одни машина точно не доедет даже сейчас). Либо... от сдавливания огромными руками. Словно нечто человекоподобное подняло туриста, как взрослый младенца, и жестко трясло его в воздухе...

Манси, живущие рядом с перевалом, рассказывали нам во время экспедиции о загадочных трехметровых человекоподобных существах. И это были не только легенды, но и свидетельства очевидцев...