Как и где обучать дальше 9-летнюю студентку Алису Теплякову, решат на следующей неделе

Алиса Теплякова. Фото: YouTube

План действий по дальнейшему обучению и сохранению психологического здоровья девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой может появиться уже на следующей неделе, после совещания у детского омбудсмена. Интригующее заявление заслуженного профессора МГУ и члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Асмолова растиражировали СМИ. Но ведь Алиса не посещала очные занятия почти весь семестр, завалила первую сессию, а пересдача только в феврале – о какой программе обучения идет речь?

- За этой формулировкой стоит один акцент – необходимость разработки программ вариативного развивающего образования, учитывающего интересы, мотивы, способности и задатки каждого ребенка, - пояснил KP.RU Александр Григорьевич. - Точнее было бы сказать не «программа», а идеи, возникшие от осознания этой проблемы в связи, в том числе, и с ситуацией Алисы Тепляковой.

- В недавнем открытом обращении к главе СПЧ вы рекомендовали приостановить обучение девочки в МГУ – такой вариант возможен?

- Речь шла не о прекращении обучения, а прекращении скороспелого эксперимента включения ребенка без учета его психолого-возрастных особенностей в формы образования, которые относятся к совершенно другому классическому стилю образования. Алиса должна учиться. Однако должны быть представлены возможности для различных форм ее обучения. Однако обучение ли это в форме как в МГУ – вопрос. Обращаю внимание, что до этого обучение Алисы было сугубо индивидуально. Специалистам – педагогам и психологам о ней неизвестно ничего, кроме того, что благодаря энергии отца она сумела пройти школу. Феномен за закрытой дверью. Но проблема должна быть решена ради ребенка, для ее социального и психологического здоровья.

- Где могла бы учиться Алиса, если школу она уже закончила, с вузом неясно?

- Она должна учиться там, где предоставят индивидуальную программу развития личности. Подчеркиваю - личности, а не профессиональной компетенции. Где это место и где эти программы, надо искать.

- Многие специалисты говорят теперь о том, что законодательно нужно ввести возрастные ограничения для поступления в вуз и даже для выдачи школьного аттестата. Такие шаги возможны в ближайшее время?

- Эти обсуждения крайне важны, поскольку ставят в фокус внимания общества индивидуальное развитие каждого ребенка. Но никаких решений без детальных обследований и серьезнейшей гуманитарной экспертизы быть не может.

Ректор МГУ Виктор Садовничий на пресс-конференции пообещал, что вуз будет делать все возможное для достойного обучения девятилетней студентки-вундеркинда Алисы Тепляковой. Однако на факультете «КП» сказали, что связи с родителями студентки по-прежнему нет: на звонки они не отвечают, причину неявки девочки на экзамены в декабре не сообщают. Алису ждут на пересдачу в феврале, вместе с другими студентами. Тем временем папа Алисы уверяет журналистов, что дочь пропустила сессию по уважительной причине, хотя и не уточняет, по какой именно. А еще говорит, что в МГУ будут поступать и остальные его шестеро детей. Не удивительно, что эксперты предрекают: если возрастные ограничения для абитуриентов не введут законодательно до начала вступительной кампании, это могут сделать сами вузы, внеся изменения в свои уставы.