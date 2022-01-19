Минобороны: Генерал Сердюков с миротворцами покинул Казахстан

Четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России вылетели сегодня утром в Россию из Казахстана. На борту - последние подразделения миротворцев и командование миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.

Четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России вылетели сегодня утром в Россию из Казахстана. На борту - последние подразделения миротворцев и командование миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым. Об этом утром 19 января сообщили в Минобороны России.

На этом вывод сил ОДКБ из Казахстана можно считать завершенным. Как и было запланировано.

- Ранее самолетами военно-транспортной авиации ВКС России домой вернулись миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Таджикистан. Миротворцы из Киргизской Республики вернулись домой, совершив марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением. Всего самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России Ил-76 и Ан-124 для возвращения миротворцев домой было выполнено более 100 рейсов с Алматы в подмосковный "Чкаловский", в города Иваново, Ульяновск, Ереван, Душанбе, Минск, - перечислили в Минобороны России. По данным военного ведомства, с 6 по 19 января самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для переброски миротворческого контингента и возвращения домой было совершено 212 рейсов. Также более 20 рейсов потребовалось, что перебросить из Казахстана свыше 2,2 тысячи российских и иностранных граждан в Россию.

Напомним, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период "для стабилизации и нормализации обстановки" были направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. В их состав входили подразделения вооруженных сил России, Республики Беларусь, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Группировку ОДКБ в Казахстане возглавлял боевой генерал Андрей Николаевич Сердюков, который с честью прошел все последние военные конфликты где принимали участие российские миротворцы. Он командовал военнослужащими в Югославии, Крыму и Сирии. Уроженцу поселка Углегорский Тацинского района Ростовской области, была хорошо известна специфика Казахстана, в том числе особенности исторически сложившихся отношений казахов - жузов. Использование разногласий между тейпами - знакомый почерк в работе западных спецслужб. Они когда-то позволили разжечь войну в Чеченской республике.