Вскрылись шокирующие данные о вдовце Прохоре Шаляпине Фото: СОЦСЕТИ

Неожиданный поворот случился в деле о смерти жены-миллионерши Прохора Шаляпина. Певца подозревают в отравлении прекрасной Татьяны Клаудии Дэвис. Сам вдовец находится в шоке от грязных инсинуаций. Артист признается, что до сих пор не может поверить в тяжелую утрату. Однако не все верят в искреннюю скорбь мужчины.

О странном поведении Прохора Шаляпина заявила мама его бывшей любовницы Виктории Тимофеевой. Женщина рассказала, что музыкант оформил на своего предполагаемого сына одну из квартир Татьяны Клаудии Дэвис, хотя ранее отрицал родство.

А троюродный брат исполнителя поведал о том, как Шаляпин обращался к их общему знакомой-фармацевту со страшным вопросом. "Прохор интересовался, как можно убить человека незаметно", - подтвердила слова мужчины специалист..

Прохор Шаляпин после смерти жены располнел на 10 кг. Фото: шоу "На самом деле", Первый канал

Гости в студии стали выдвигать версии о возможной причастности музыканта к внезапной смерти его жены. Музыкант был поражен обвинениями в свой адрес. "Для меня это был огромный удар. Я просто заболел. Поправился на 10 килограммов, не мог встать с кровати. Мне было очень тяжело принять ее уход. Я до сих пор не могу ее отпустить", - кипятился певец в студии передачи "На самом деле" на Первом канале.

И тут внезапно со скандальным заявлением выступила бывшая помощница Клаудии Дэвис. Женщина утверждает, что Прохор просил ее подмешивать миллионерше в еду некие препараты. "Я выполняла указания Прохора. Он давал мне пилюли. Я их измельчала и добавляла в еду Татьяны", - огорошила признанием Джозефин Куэнджин.

Помощница Татьяны Клаудии Дэвис выступила с чудовищными обвинениями в адрес певца. Фото: шоу "На самом деле", Первый канал

Шаляпин же заверил, что в первый раз видит эту женщину. "Персонал я вообще не видел, они приходили и чистили дом", - поделился мужчина.

Однако вслед за Куэнджин разоблачать музыканта принялась модель Полина Бардо. Брюнетка заявила, что тайно встречалась с Шаляпиным, пока тот был женат на канадской миллионерше. "Прохор обещал мне дорогую квартиру, машину. И вообще, у нас с ним любовь, должна быть свадьба. Вместе уже полгода. С Татьяной у них были фиктивные отношения, просто выгодный союз. Проша сам мне об этом говорил... Эта бабка ему не нужна. Он собирался с ней развестись", - шокировала откровениями девушка.

Красавица-модель заверила, что была любовницей артиста при живой жене-миллионерше. Фото: шоу "На самом деле", Первый канал

Сам Шаляпин отказался ответить на прямой вопрос, причастен ли он к смерти супруги. "Я настолько устал от этих вопросов. Я не буду отвечать. Этот вопрос меня оскорбляет", - заявил он и покинул студию.