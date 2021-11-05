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Звезды5 ноября 2021 22:30

Прохора Шаляпина заметили с 78-летней вдовой Джигарханяна

Потерявший жену-миллионершу Татьяну Клаудию Дэвис артист не сидит сложа руки
Ольга ЛИБГАРДТ
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Прохор Шаляпин приехал в гости к вдове Армена Джигарханяна.

Прохор Шаляпин приехал в гости к вдове Армена Джигарханяна.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Прохор Шаляпин потихоньку приходит в себя после смерти жены-миллионершу Татьяны Клаудии Дэвис. Скандально известный исполнитель опубликовал в блоге фотографию, на которой позирует в компании с 78-летней вдове Армена Джигарханяна.

Прохор Шаляпин приехал в гости к вдове Армена Джигарханяна. Актриса Татьяна Власова радушно приняла дорого гостя. Судя по фотографии, которую показал молодой вдовец, артисты хорошо провели время.

В этом же кадре присутствует и сын Татьяны Сергеевны. Игрок в покер и житель Лас-Вегаса Степан Джигарханян, как и Шаляпин, частый гость скандальных шоу. Вот только в отличие от Степана вокалист известен своим пристрастием к любовным романам с дамами в солидном возрасте. Он даже был женат на представительнице старшего поколения Ларисе Копенкиной.

Посиделки за круглым столом под клетчатой скатертью Прохор подписал лаконично: "Заехал в гости на чай к хорошим людям".

Стоит отметить, что Шаляпина и легендарного Джигарханяна, который ушел в ноября 2020 года, связывают отношения с украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Армен Борисович был женат на блондинке. Интрижкой с ней же успел отметиться и вездесущий Прохор. Парочка до сих пор не устает поливать друг друга грязью.

Не так давно Виталина выступила с заявлением. Она открыто заявила, что Прохор, с которым она некогда находилась в довольно близких отношениях, обладает хорошей фантазией и истории обо всех своих женщинах попросту выдумывает. "Когда знаешь, что все истории придуманные, то в пятую или шестую уже просто не веришь", - говорила женщина о трагедии с Татьяной Клаудией Дэвис.

По ее словам, Шаляпин - профессиональный обманщик, причем касается это не только его жен. Цымбалюк-Романовская рассказала, что единственный человек, которого действительно обожает Прохор, - певец Филипп Киркоров. Именно ему вокалист стремится подражать во всем. Пианистка заверила, что Шаляпин старается покупать на рынке вещи, как у Киркорова.

Шоу-бизнесКультура: КУМИРЫ